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通霄3藥局分時段賣口罩 業者：分流人潮

中央社 / 苗栗縣7日電

苗栗縣通霄鎮信義路上有3間健保藥局配合實名制販售口罩，分別在早、中、晚3時段開賣，業者表示是為避免排隊人潮引發交通問題，同時讓上早晚班的民眾都有機會買到。

位於通霄鎮信義路的維康藥局、立安藥局和惠生藥局，3間藥局相距不到100公尺，因應口罩販售實名制上路，業者彼此很有默契錯開販售時間，分別在早、中、晚時段開賣，希望達到分流效果。其中，惠生藥局選在晚間9時販售，有民眾拍下夜間排隊買口罩的人龍「盛況」po網，引起討論。

惠生藥局業者今天指出，信義路平常交通繁忙，如果同時開賣口罩，恐怕造成「街頭癱瘓」，同時也方便服務上晚班或是白天無法排隊購買的民眾，因此決定在離峰時段，晚間9時才開賣口罩，大約40分鐘就銷售一空。

口罩販售實名制上路第2天，排隊人潮不減。上午7時20分開賣的立安藥局，不到半個小時就完售；維康藥局則是在近中午11時販售，但9時許就已有大批民眾開始排隊，有人抱怨藥局不先發號碼牌，得在現場排隊近2個小時浪費時間，排在後面的人根本不知道是否銷售完畢。

維康藥局業者為難表示，如果先發號碼牌，民眾未準時依序前來取購，一旦有過號情形，可能造成其他顧客質疑是否是刻意保留給特定人士，這樣反而容易引發爭議，為避免不必要的麻煩，只好採取現場排隊方式，請鄉親體諒。

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