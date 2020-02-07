農民求救！延後開學造成營養午餐契作蔬菜滯銷

為避免武漢肺炎發生校園群聚，高中以下延後兩周開學，卻也造成原本與學校營養午餐契作的有機蔬菜無處可去，新竹縣約有15公噸的蔬菜須另找銷售管道，竹東地區農會已協助農民在農會銷售，竹東地區農會雜糧產銷班第一班臉書粉絲專頁「六香田」也在臉書貼文大力促銷，希望大家幫忙認購解決菜農困境。

竹東鎮農民范綱朋表示，因應流行疫情的延後開學措施，導致原本與新竹縣政府合作供應給縣內國中、小的有機蔬菜無法出貨，全縣2周估計約有15公噸的蔬菜量，如今「蔬菜都卡住了」，因蔬菜種植排程已定， 2周內有多種菜要陸續採收，但採收後卻無處可去。

在尖石鄉從事有機耕作的徐榮偉也說，尖石鄉的有機高麗菜產量多，2周統計約產出125噸的高麗菜，供應給全台各地中小學的營養午餐，但現在延後開學，高麗菜不採收會裂開，雖然高麗菜可存放時間較長，但放久品項差，且高麗菜仍持續產出，盼民眾多購買支持。

臉書粉絲專頁「六香田」也貼文幫忙促銷，推出10公斤蔬菜箱，包含青江菜、青油菜、福山萵苣、黑葉白菜、山菠菜、綠寶石萵苣、芥藍、千寶菜等，可寄送到府，或至現場採購，一箱10公斤蔬菜冷藏含運則為780元。

竹東地區農會本部目前也提供1樓暫時作為有機蔬菜販售點，提供千寶菜、福山萵苣、青江菜及高麗菜，前3項1包20元，有機高麗菜1顆80元。「六香田」開放現場購買時段則為今天、11日到23日的上午9點到晚間6點半，地點在竹東鎮中興路二段297巷137號，網購詳情可上臉書粉專了解。