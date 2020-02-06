「讓大家久等了」苗栗市中正路1363巷瓶頸路段終於動工

「抱歉，這條路真的讓大家久等了！」苗栗市長邱鎮軍今主持苗栗市中正路1363巷瓶頸路段新闢工程開工祈福儀式，由於該路段巷弄狹小，救護車、消防車無法進出，歷經兩次公聽會與相關用地徵收取得後，並獲營建署核定納入生活圈道路計畫，取得相關經費，今舉行開工祈福儀式，未來道路拓寬後，提升水源里交通服務功能。

「天時、地利、人和，感謝市長、代表會的支持」水源里前里長邱進財說，這條計畫道路早在民國64年規畫為都市計畫道路，但因經費問題遲遲無法開通，又因設為都市計畫道路，地主又不能解編，也不能賣人家，導致雜草叢生，未來開闢後對環境衛生改善有很大幫助。

苗栗市長邱鎮軍說，苗栗市水源里中正路1363巷瓶頸路段新闢工程，工程總長265公尺、寬8公尺，施工期4個月。該道路當初在前任市長任內，代表會通過此案，一直拖到今天才開工，主要是因為土地徵收問題，也感謝營建署納入生活圈道路計畫，工程總經費9700萬（工程費1200萬、用地費8500萬元），中央補助3081萬2000元，市公所負擔6618萬8000元。

邱鎮軍說，這條道路巷弄原本只有4米寬，將開設8米道路，附近居民約有5、60戶，消防車、救護車開不進來，只能容納機車通行，開闢完工後，讓鄉親行得安全，住得安心。

水源里前里長邱進財說，小巷子進出很不方便，開通後除對附近住戶有幫助，也帶動周邊水源社區的交通往來。

該工程先前流標3次，這次招標工程公司翰廷營造，董事長陳立宏是苗栗人，他說，該工程困難度大，由於道路狹窄，因地形關係，高低落差起伏大，工期4個月，希望順利完工。