受疫情衝擊生意掉一半 桃市旅宿業憂放無薪假

觀光旅宿也受武漢肺炎疫情不少衝擊，訂席、訂房狀況銳減，桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進觀察，整體業績至少差了一半以上，憂心未來恐陸續出現放無薪假狀況，市府觀旅局救觀光，除了要求加強旅宿與公共場所服務性設施的消毒頻率，「增加民眾對觀光的信心」，也鼓勵遊客多到開放性景點遊覽，多到戶外踏青旅遊，也能在桃園留宿一晚。

市府觀旅局長楊勝評認為觀光發展不能舉雙手投降，他希望民眾仍要對旅宿服務有信心，目前桃園各旅館民宿都加強防疫消毒，電梯按鈕、電話話筒都不放過，市府部分也要求各大風景區、遊客服務中心的公廁、座椅、扶手等服務性設施增加消毒頻率，減輕民眾接觸疑慮。

楊勝評說，戶外景點空氣流通相對風險較低，希望遊客可以多選擇戶外景點遊覽，並選擇留宿桃園，也有飯店因應疫情備妥接駁車免費接駁住宿旅客，點到點前往桃園燈會現場遊覽。

邱照進也提到，以往從過年到5月份是飯店旺季，但今年以來「完全翻轉」，許多日本、韓國、大陸團客不來了，公司行號也紛紛取消春酒，旅宿業整體業績至少掉一半以上，「若疫情持續擴大，慘淡景況恐將一路延續到五、六月份」，憂心未來會陸續出現放無薪假情形。