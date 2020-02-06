快訊

武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園龍潭慶元宵財神遶境、迎古董嘉年華 假日登場有交管

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
龍潭元宵慶典8、9日假日熱鬧登場，警方規畫交管。圖／桃園市龍潭警分局提供

桃園市2020年龍潭慶元宵相關系列活動「龍潭迎財神遶境祈福」、「龍潭迎古董嘉年華」等各項民俗表演活動，將於8、9日連續兩天在龍潭市區盛大舉行，龍潭警分局依歷年執行交通管制疏導經驗，預估屆時將吸引數萬人到現場參觀，將結合協勤民力，在遶境活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利進行。

龍潭警分局交通管制路段及方式，2月8日早上8點至晚上10點「龍潭迎財神遶境祈福」道路雙向管制：東龍路（北龍路至五福街口）、龍青路（全線管制）、北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口）。

2月9日中午12點至晚上9點「龍潭迎古董嘉年華」雙向管制路段：公園路(北龍路至五福街口)、健行路(大昌路至公園路口)、五福街(大昌路至中正路口)、中正路(五福街至北龍路口-踩街隊伍穿越路口時)、北龍路(中正路至神龍路口)、聖亭路(中豐路至神龍路口)、龍元路(東龍路至神龍路口)、東龍路(東龍路200巷至北龍路口)、龍華路(北龍路至中正路194巷)。

單向調撥通車路段：

2月8日早上8點至晚上10點（迎財神遶境祈福）中正路(龍青路至北龍路口─往平鎮分向)，9日中午12點至晚上9點(迎古董嘉年華)中正路(五福街至北龍路口─踩街隊伍通過路口後)。

龍潭警分局長蕭欽杰呼籲民眾，假日前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，確實遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導。

遶境
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

板橋慶元宵！ 600份湯圓送弱勢、夜間暢遊浪漫燈籠隧道

澎湖乞龜鬧元宵 382兩黃金龜大戰2萬斤米龜

台灣之星門市「搖元宵」試手氣 拼開運湯圓帶回家

整理房間驚喜翻出口罩 網友跟風找到SARS時期古董

相關新聞

擔心沒口罩用？民眾從家中搜刮選舉小物「壓箱寶」

武漢肺炎風暴席捲，戴口罩成為全民運動，全台口罩持續缺貨，有民眾卻從家中抽屜翻出「壓箱寶」，用10多個過去選舉期間拿到的文...

桃園龍潭慶元宵財神遶境、迎古董嘉年華 假日登場有交管

桃園市2020年龍潭慶元宵相關系列活動「龍潭迎財神遶境祈福」、「龍潭迎古董嘉年華」等各項民俗表演活動，將於8、9日連續兩...

A7合宜宅廢水處理達再生級 未來可供華亞科技園區使用

桃園A7合宜住宅多達4800戶，當初未建汙水處理廠流放水直接往新莊排，當地居民怒吼「被迫喝桃園髒水」，經營建署出資5.3...

疫情衝擊桃園燈會 人潮比預期少3分之1

大型活動受武漢肺炎疫情影響，在老街溪沿岸登場的2020桃園燈會上月31日起跑，目前展期過半，賞燈人潮約50萬人次，市府觀...

獲前瞻4472萬 新埔衛生所今動土 明年8月完工

新竹縣政府衛生局爭取前瞻基礎建設計畫，獲核定4472萬元，投入新建新埔鎮衛生所，今天開工動土，衛生局表示，新衛生所未來將...

竹市南勢里民活動中心啟用 共餐食堂新據點

新竹市南勢社會福利館1樓的南勢里民活動中心今天啟用，空間寬敞採光佳，市長林智堅指出，未來可舉辦共餐食堂，2樓的北區親子館...

桃市府代建海巡署教育訓練測考中心 明年完工

海洋委員會海巡署與桃園市政府合作，由市府取得原海巡署虎頭山教育訓練中心規畫用地打造虎頭山創新園區，去年啟用，另市府協助在...

家長注意！竹縣公立非營利幼兒園招生登記 4月提早辦理

家長注意！新竹縣公立幼兒園及非營利幼兒園今年招生登記作業提早到4月辦理，為擴大竹縣幼兒入學機會，今年首創公立幼兒園及非營...

科技傳遞愛心 工研院連續9年認購新竹在地桶柑

愛心送暖不間斷，工研院連續9年舉辦「金鼠吉桔－科技公益積福企」桶柑公益義賣活動，與多家熱心公益的友好企業合作，今年度認購...

苗縣拚生育 5月20日起 結婚登記送金鏟子

苗栗縣出生人口數逐年下降，從民國91年6973人，一路減半至去年僅剩3077人。苗栗縣民政處長彭基山對少子化很憂心，民政處展開「3000人保衛戰」，今年5月20日起，凡設籍在苗栗縣的民眾，到縣內任一戶政事務所辦理結婚登記者，贈送每對新人金鏟子一只，象徵「祝生好運、早生貴子」。

新竹往返桃機客運 今起營運 每小時1班 24小時不打烊

新竹轉運站-桃園機場客運班車，今天上午10點開始營運，每小時1班，24小時不打烊，票價150元，設有無障礙設施及WIFI、充電服務，市長林智堅說，將提供新竹及苗栗民眾往返機場更省時、省錢及便捷的交通。業者配合防疫，將加強乘客體溫檢測及要求戴口罩。

苗栗縣國中額溫槍不足 先從國小小校移撥應急

苗栗縣內國中額溫槍不足，教育處將先移撥國小小校60支支援國高中應急，畢業典禮時程國小7月1日至6日、國中6月22日至24日。

熱門新聞

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

口罩實名制6日上路 北市衛生局：哪買靠這App

嘉市在APP放上這功能 明天買口罩超方便

嘉市國華水上世界暫停營業 引發消費者憂心

口罩難到的台南偏鄉 民代80個關懷據點發5千片文宣口罩

嘉市上千個鼠來寶小提燈免費送 排隊人龍綿延不斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。