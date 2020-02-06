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桃園龍潭慶元宵財神遶境、迎古董嘉年華 假日登場有交管
桃園市2020年龍潭慶元宵相關系列活動「龍潭迎財神遶境祈福」、「龍潭迎古董嘉年華」等各項民俗表演活動，將於8、9日連續兩天在龍潭市區盛大舉行，龍潭警分局依歷年執行交通管制疏導經驗，預估屆時將吸引數萬人到現場參觀，將結合協勤民力，在遶境活動周邊道路執行交通管制及疏導，確保活動順利進行。
龍潭警分局交通管制路段及方式，2月8日早上8點至晚上10點「龍潭迎財神遶境祈福」道路雙向管制：東龍路（北龍路至五福街口）、龍青路（全線管制）、北龍路（中正路至神龍路口）、聖亭路（中豐路至神龍路口）、龍元路（東龍路至神龍路口）。
2月9日中午12點至晚上9點「龍潭迎古董嘉年華」雙向管制路段：公園路(北龍路至五福街口)、健行路(大昌路至公園路口)、五福街(大昌路至中正路口)、中正路(五福街至北龍路口-踩街隊伍穿越路口時)、北龍路(中正路至神龍路口)、聖亭路(中豐路至神龍路口)、龍元路(東龍路至神龍路口)、東龍路(東龍路200巷至北龍路口)、龍華路(北龍路至中正路194巷)。
單向調撥通車路段：
2月8日早上8點至晚上10點（迎財神遶境祈福）中正路(龍青路至北龍路口─往平鎮分向)，9日中午12點至晚上9點(迎古董嘉年華)中正路(五福街至北龍路口─踩街隊伍通過路口後)。
龍潭警分局長蕭欽杰呼籲民眾，假日前往活動會場盡量搭乘大眾交通工具，自行前往民眾請配合管制及疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，行經該活動會場周遭請避開管制時段，提前改道，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，確實遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導。
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