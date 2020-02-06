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A7合宜宅廢水處理達再生級 未來可供華亞科技園區使用

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
「桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心」將於6月通水、9月啟用，未來A7合宜宅廢水處理後將達再生水等級，可以供附近華亞科技園區使用。圖／水務局提供

桃園A7合宜住宅多達4800戶，當初未建汙水處理廠流放水直接往新莊排，當地居民怒吼「被迫喝桃園髒水」，經營建署出資5.39億元由桃園市府興建「桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心」，採高級薄膜處理可達再生水標準，預計6月通水由專管排放桃園南崁溪，也能供華亞高科技園區使用。

A7合宜住宅因未設汙水處理廠，家用廢水經社區二級汙水處理設備後，流放水直接往新莊十分份坑溪、啞口溪排放，當地居民不滿抗議「汙染水源地，被迫喝桃園髒水」；為解決兩地問題，桃市府和營建署協調設置A7水資源回收中心，今天舉辦上樑典禮，預計6月通水、9月正式營運。

桃園市水務局長劉振宇說，A7流放水排到新北十八份溪、啞口溪，其水質有先經社區二級汙水處理設備，水質汙染並非主要問題，而是水流量沖蝕造成當地土壤流失、混濁，經營建署土地重劃處修繕土坡解決，加上要多拉一條專管到華亞工業區，水資源中心興建過渡期才沒引導至南崁溪排放。

劉表示，新建的水資源中心，像是汙水處理廠、水再生場二合一概念，第一期主要針對A7合宜宅住戶每天約排放4000噸汙水，地下也已經預留空間，因應未來附近住戶、都會開發，視需求再展開二、三期計畫，可再新增設備達到最高每天處理1萬2500噸汙水目標。

桃園市長鄭文燦說，包括A7站水資源回收中心第一期工程經費、3年試運轉費共5.39億元，由營建署全額補助，預計今年6月通水，將收納A7站地區所產生的生活汙水，經過處理後放流水也可以提供鄰近的工業區使用，達到水循環效益。 

鄭文燦表示，A7水資源回收中心佔地約1.96公頃，分為管理中心、水資源回收中心，以及開放空間等3個部分，處理流程採脫氮且經高級薄膜處理，最終放流水水質達經濟部水利署公告之再生水標準，可提供道路清洗、植物澆灌，及附近華亞、工三及工四等科技工業園區使用。

另外考量周邊住宅區，相關汙水設施採全數地下化，地面上為景觀公園，設計主體採「莫比斯環」，象徵環境保護、生態延續及文化傳承等，也是國內首座全區採地衝擊開發技術的水資源中心，包括不少相關綠建築設施。

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