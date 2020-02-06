擔心沒口罩用？民眾從家中搜刮選舉小物「壓箱寶」

武漢肺炎風暴席捲，戴口罩成為全民運動，全台口罩持續缺貨，有民眾卻從家中抽屜翻出「壓箱寶」，用10多個過去選舉期間拿到的文宣品口罩，解決燃眉之急，而不少曾參選立委、議員的候選人，也紛紛清點選舉時剩餘的口罩庫存，免費發送或以成本價售出給有需要的民眾。

有民眾從家中翻出過去選舉期間拿到的選舉文宣口罩，且數量相當多，竹北市一名社區大樓保安就表示，前一陣子總統、立委選舉時，天天都有人到社區發放文宣品，他也因此囤積了很多，最近大家都擔心買不到口罩，他分了好幾個給朋友，自己只留下5、6個使用，但接下來還是會每周到健保藥局購買，避免之後無口罩可用。

維新黨曾楷耀發現參選立委時的文宣口罩還剩2萬4千多個，封存完好，他表示，扣掉家人使用，剩下的決定以成本價每個2元出售給有需要的民眾，意外成為搶購潮，幼兒園、國中都來詢問購買，連新竹市警方都趕緊購買3千個，配額給各單位，現在許多外勤單位辦公室都擺放曾楷耀的選舉小物口罩，供員警使用。

新竹縣議員邱振瑋指出，選舉時大家不願意拿小朋友口罩，以至於兒童口罩的庫存多，沒想到在疫情出現後，反而買不到兒童口罩，他清點庫存剩餘1500個兒童口罩，陸續分送給寶山鄉內私立幼兒園、公幼及安親班。