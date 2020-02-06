疫情衝擊桃園燈會 人潮比預期少3分之1

大型活動受武漢肺炎疫情影響，在老街溪沿岸登場的2020桃園燈會上月31日起跑，目前展期過半，賞燈人潮約50萬人次，市府觀光旅遊局長楊勝評坦言，比預估80萬人次要少三分之一，但強調今年以落實防疫為最高指導原則，「不能衝人數」，至於是否將展期至12日的燈會再延後，未來幾天將觀察疫情動態發展與燈會防疫物資現況，預計8日元宵節決定。

桃園燈會今年首度移師老街溪沿岸舉行，一路從平鎮新勢公園延伸到中壢光明公園，並以「光之桃花源」為主題，沿著2公里長的老街溪水岸打造3大燈區，今年主燈也有別於以往以生肖為題，設計屏幕面積達500平方公尺的光之飛航秀，希望帶給民眾耳目一新感受。

桃園燈會為期13天，由於碰上武漢肺炎疫情延燒，主辦的市府觀旅局祭各項防疫措施，第一線人員配戴口罩、提供酒精消毒雙手、美食區環境清潔等，但實際賞燈人潮仍不如預期。

楊勝評觀察前幾天氣溫低又下雨，再加上疫情影響民眾賞燈意願，原本預估燈會到了第7天應有80萬人次參觀，但實際只有50萬人次，不過防疫為第一要務，今年燈會仍務求各項防疫工作更加確實，賞燈民眾也普遍回饋燈會品質提升，希望一年一度的燈會最後能圓滿完成。