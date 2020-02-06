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獲前瞻4472萬 新埔衛生所今動土 明年8月完工
新竹縣政府衛生局爭取前瞻基礎建設計畫，獲核定4472萬元，投入新建新埔鎮衛生所，今天開工動土，衛生局表示，新衛生所未來將提供更完善醫療保健服務，並供當地長者日照服務，預計明年8月完工。
縣長楊文科表示，原新埔鎮衛生所興建於民國42年，在舊新埔鎮民代表會旁，建築廳舍老舊狹小，硬體無法供應鄉親完善服務，在議會支持下，縣府撥用新埔鎮都市計畫區域內機關用地作為工程基地，並爭取前瞻的整建長照衛福據點計畫補助4472萬元，中央補助3802萬元、縣府配合款670萬元，完工後可提升在地長期照護服務品質，讓長照服務能夠「找得到、看得到、用得到」。
衛生局長殷東成指出，新建衛生所位置鄰近消防局新埔分隊，及新埔鎮公所，總面積約972.35平方公尺，建物規畫設計地上4層樓，1樓為醫療保健服務區，包含掛號室、診療室、檢驗室、抹片室、預注室、哺集乳室、疫苗室等。
2樓為日間照顧中心，規畫可容納30名長者日照服務；三樓則是行政辦公區，包含醫護及行政人員辦公室、小型會議室等；4樓為多功能活動區，未來衛生所新建大樓將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者的長照服務平台。
另外，2020新埔花燈迎天穿活動將在8日登場，楊文科表示，對於武漢肺炎疫情，經評估後活動將如期舉行，主辦單位會做好相關防疫措施，歡迎民眾一同來參與，並記得做好自主管理，戴口罩、勤洗手等。
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