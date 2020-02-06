獲前瞻4472萬 新埔衛生所今動土 明年8月完工

苗栗縣出生人口數逐年下降，從民國91年6973人，一路減半至去年僅剩3077人。苗栗縣民政處長彭基山對少子化很憂心，民政處展開「3000人保衛戰」，今年5月20日起，凡設籍在苗栗縣的民眾，到縣內任一戶政事務所辦理結婚登記者，贈送每對新人金鏟子一只，象徵「祝生好運、早生貴子」。

2020-02-05 23:50