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竹市南勢里民活動中心啟用 共餐食堂新據點

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市南勢社會福利館1樓的南勢里民活動中心今天啟用，未來可辦共餐食堂。圖／市府提供

新竹市南勢社會福利館1樓的南勢里民活動中心今天啟用，空間寬敞採光佳，市長林智堅指出，未來可舉辦共餐食堂，2樓的北區親子館已啟用，3、4樓規畫為公共托育家園及C級長照服務據點，希望藉由全方位的多功能社福館造福居民。

林智堅指出，原南勢里集會所使用近40年，空間老舊狹小，嚴重缺乏活動空間，市府投入超過6000萬元興建南勢社會福利館，結合親子館及托育資源中心、社會福利服務中心、公共托育家園及社區多元照顧服務據點，要提供居民及長輩完善的照顧服務空間，未來1樓可舉辦共餐食堂，藉由南勢社福館照顧老中青三代。

市府民政處長倪冠勛說，南勢社福館外觀設計結合當地「米粉」特色，同時考量里民需求及氣候特性，規畫為坐北朝南建物，並規畫親子館、長青學苑及日間照顧服務中心等多項服務，充實北區公共服務資源，將成為在地美學新地標。

民政處指出，社福館完工後總樓地板面積2799.33平方公尺，1樓為里民活動中心，2樓為親子館及托育資源中心，3樓為社會福利服務中心、公共托育家園，4樓為南勢社區多元照顧服務據點，地下層停車空間可容納19輛車並保有滯洪功能。

活動中心啟用後，除了原有的社區關懷據點及未來辦理共餐外，也會規畫唱歌班、舞蹈律動班等才藝活動。

新竹市南勢社會福利館1樓的南勢里民活動中心今天啟用，未來可辦共餐食堂。圖／市府提供

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