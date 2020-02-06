實名制口罩不收費 康田藥局遭食藥署關切喊卡

買口罩實名制上路，新竹縣竹北市康田藥粧經理人林碩彥贊助藥局，過卡即能拿口罩不收費，但食藥署擔憂此舉恐有購買不公平問題，免費口罩臨時喊卡，但現場仍送選舉剩餘口罩。

食品藥物管理署官員向中央社記者表示，口罩實名制今天開始實施，由各健保特約藥局透過健保卡系統記錄並配售口罩，以增加每個人購買到口罩機會，雖然竹北康田藥粧打算將所配給口罩以免費贈送，立意良善，但為避免搶貨、囤貨等口罩購買不公平情事，因此，請對方配合與全台藥局同步，統一以每份2個口罩販售新台幣10元。

林碩彥也是民眾黨籍竹北市民代表，他說，他發現民眾買口罩很辛苦，經常為此東奔西跑，他原本決定，在防疫期間政府所配給到藥局的口罩共250個，而每份2個口罩販售新台幣10元，就讓民眾持健保卡到藥局，只需過卡、不收費，就能領取口罩。

他說，配給口罩部分，藥局不收費由他贊助藥局自行吸收這筆費用，也就是每日捐出1250元，送口罩防疫。消息一出雖受到網友、民眾肯定，但接到相關單位來電關心，也怕會帶給其他藥局壓力，因此，免費口罩喊卡。

林碩彥指出，而他個人選舉剩餘口罩尚有500片，他仍會在竹北市的康田藥局外發送，若民眾有需求，在購買完口罩後，他會多贈1片，從今天下午2時開始發送，送完為止。