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桃市府代建海巡署教育訓練測考中心 明年完工
海洋委員會海巡署與桃園市政府合作，由市府取得原海巡署虎頭山教育訓練中心規畫用地打造虎頭山創新園區，去年啟用，另市府協助在蘆竹海湖代建海洋委員會海巡署教育訓練測考中心，今天動土，桃園市副市長游建華、海巡署副署長許績綾等人出席，預計明年完工，教育訓練測考中心將有國家標準的泳池、靶場等，市府正爭取未來有賽事使用機會。
游建華說，為推動亞洲．矽谷計畫及執行經濟部107年度城鄉特色產業園區計畫政策，市府與海巡署合作，已先在前年6月取得原海巡署虎頭山教育訓練中心規畫用地，啟用設置車聯智駕中心、資安物聯網中心的虎頭山創新園區第1期，主要為發展車聯網、資安科技產業實證測試平台的園區，以智駕車、資訊安全與智慧製造產業等3個產業作為發展目標。
至於海湖的教育訓練測考中心由市府以異地代建，興建經費由海巡署與市府各出5億元、2億元，並由市府代建，教育訓練測考中心內有室內游泳池訓練設施、室外多功能射擊靶場設施及633名學員宿舍、設有行政及教學大樓等，建築主體為地上3層採鋼筋混凝土構造，工程在去年年中決標，預計110年3月完工，整體落成後將成為海巡署綜合訓練標的。
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