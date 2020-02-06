家長注意！竹縣公立非營利幼兒園招生登記 4月提早辦理

家長注意！新竹縣公立幼兒園及非營利幼兒園今年招生登記作業提早到4月辦理，為擴大竹縣幼兒入學機會，今年首創公立幼兒園及非營利幼兒園二階段登記，若第一階段公立幼兒園未抽中，可在第二階段非營利幼兒園再次登記，雙重登記讓中籤機會增加。

縣府教育處表示，公立幼兒園及非營利幼兒園招生作業以往都在5月底辦理，為讓家長更方便，新竹縣今年招生登記作業特別提早到4月，第一階段公立幼兒園招生登記時間訂於4月24日上午8點至下午4點，及4月25日上午8點至中午12點，並在隔天4月26日早上9點辦理抽籤。

若第一階段公立幼兒園未抽中，可在5月底前第二階段非營利幼兒園再次登記，家長可雙重登記讓中籤機會增加。詳細登記、抽籤及報到地點資訊將於各園網站公布。

另外，文小一非營利幼兒園、文中二非營利幼兒園、竹東非營利幼兒園招生事宜，則因相關作業期程另行公告。

縣長楊文科表示，為照顧幼兒並減輕家長負擔，上任以來增設50園(班)公立及非營利幼兒園，今年新增加的公立幼兒園班級有橫山國小附設幼兒園、關西鎮錦山國小附設幼兒園、竹北市東海國小附設幼兒園及新埔鎮枋寮國小附設幼兒園也各新增一班，每班均招收30名幼童。

教育處表示，公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額才提供給一般幼兒就讀，且招生年齡以3至5足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。

目前縣內非營利幼兒園有私立聚集德非營利幼兒園、新豐非營利幼兒園及自強非營利幼兒園，每人每月費用不超過3500元、第3名以上子女，每人每月不超過2500元，低收入、中低收入戶家庭子女則「免繳費用」。若對招生事宜有任何疑義，可洽教育處幼兒教育科，電話：03-5518101轉2878。