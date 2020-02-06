科技傳遞愛心 工研院連續9年認購新竹在地桶柑

愛心送暖不間斷，工研院連續9年舉辦「金鼠吉桔－科技公益積福企」桶柑公益義賣活動，與多家熱心公益的友好企業合作，今年度認購超過1萬6千斤新竹在地優質桶柑，同時將義賣差價所得全數捐贈社福機構。

工研院社會公益委員會企業志工分項主持人劉智遠表示，公益採橘義賣活動以「一心二用」的理念，將一顆愛心用在弱勢團體及在地農民的關懷，9年來已協助新竹在地農家銷售超過15萬斤的柑橘，也藉此為社福團體募得超過200萬的善款。此次義賣所得將捐贈新竹家扶中心、築心之家、心路社會福利基金會、向陽公益基金會等18家等社福機構。

劉智遠指出，公益採橘義賣活動不僅積極幫助在地小農及社福團體，更在寒假期間由工研院志工帶著49名新竹築心之家與家扶中心的學童前往芎林鄉果園，親身體驗採果樂趣。

現場也展示工研院研發地「高負載高續航無人機」，讓學童們親身接觸最新的科技，該架無人機可載重40公斤、飛30分鐘，已在苗栗銅鑼執行杭菊農藥噴灑工作，並曾在屏東枋寮協助果農載運芒果，減少運送時間並減低耗損率。