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口罩實名制上路 桃市府製作QRcode便民搜尋

中央社 / 桃園6日電

今天是口罩實名制購買實施首日，桃園市長鄭文燦視察表示，市政府除製作QRcode方便民眾搜尋販售藥局，也協調轄內藥局錯開口罩販售時間並公布，方便朝九晚五的上班族購買。

受到武漢肺炎疫情影響，引發台灣民眾的口罩搶購潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布，從6日開始，口罩採實名制購買，每人每週限購2片，今天上午9時上線，國人都可憑健保卡到特約藥局購買。

鄭文燦上午前往藥局視察口罩實名制首日實施後的購買情形，他表示，有人7時20分許就來排隊，代表民眾對口罩還是有需求，自己也先測試過系統，大概平均每人只要一分多鐘就可完成購買手續。

鄭文燦說，市政府也做了QRcode，方便民眾用google點選的方式，找到住家附近的藥局。同時已透過藥師及藥劑生公會協調轄內600多家藥局，把販售口罩的時間錯開，並將相關時段公布在公會的官網上，方便讓朝九晚五的上班族購買，另外各派出所都會協勤，讓民眾都能順利購買口罩。

現場排隊的楊先生表示，覺得這樣的政策很好，讓每個人都可以購買到口罩；不過另外也有林小姐表示，還是要排隊等待，覺得時間有點久，但至少可以買到口罩，可以感受到政府的用心，但還是希望能增加每人可選購的數量。

藥師公會理事長謝志忠表示，一般進貨是每家藥局200個成人及50個兒童口罩，雖然部分藥局的進貨有短缺，但藥局以2片一份的方式販售，前一天也會準備號碼牌及排隊動線，建議民眾在購買前一天可先查詢好相關販售地點及時間，節省排隊等待的時間。

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