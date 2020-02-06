口罩實名制上線 竹縣康田藥粧不收費

口罩實名制購買今天上線，一早就有不少民眾到藥局排隊買口罩，而新竹縣康田藥粧經理人林碩彥說，政府每日配給各藥局口罩共250個，他將全數免費送給民眾，不收費只需過卡。

林碩彥今天凌晨將免費發送口罩消息放置他的個人臉書平台，內文指出，防疫期間，政府每日配給口罩到藥局共250個，每個為新台幣5元，但從今天起，周一到周六，民眾持健保卡到藥局，只需過卡、不收費，就能領取口罩。貼文一出，引來不少民眾大讚好，直呼「感謝分享、推好心」。

林碩彥表示，口罩部分藥局不收費，自行吸收這筆費用，也就是，藥局每日捐出1250元，送口罩防疫。

林碩彥說，政府每日配給藥局口罩數量，成人有200個、兒童口罩有50個，他將在今天下午1時30分，在康田藥粧發放號碼牌，從下午2時開始發放口罩，民眾只需過健保卡、不需繳費，就能領取口罩。

林碩彥指出，他也是竹北市民代表，而這次代表民眾黨角逐新竹縣第2選區立委，在競選期間有將口罩加工製成文宣品，目前還有口罩，數量約有500個，也將在這段期間，全數送出，陪伴民眾挺過防疫期。