新竹往返桃機客運 今起營運 每小時1班 24小時不打烊

新竹轉運站往返桃園機場客運路線今天上午10點上路，設有輪椅升降設施，方便行動不便的乘客使用。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

新竹轉運站-桃園機場客運班車，今天上午10點開始營運，每小時1班，24小時不打烊，票價150元，設有無障礙設施及WIFI、充電服務，市長林智堅說，將提供新竹及苗栗民眾往返機場更省時、省錢及便捷的交通。業者配合防疫，將加強乘客體溫檢測及要求戴口罩。

新竹市沒有直達桃園機場的客運，市議會議長許修睿曾提案爭取，市府向交通部爭取，終於獲公告路線，由日豪客運營運，市府、公路總局昨天展示營運車輛，包括設有輪椅升降設施的無障礙車輛，也實際操作讓大家了解身障朋友乘車的便利性。

林智堅說，新竹市有竹科、5所大學及許多國家級研究機構，市區到桃園機場的交通需求大，以往只能開車、搭計程車或搭高鐵、台鐵接駁，身障朋友搭車也不便，往桃園機場客運路線通車後，有24小時不打烊、更省錢、無障礙3大特色，新竹及苗栗地區民眾往返桃園機場更加便捷。

日豪客運董事長林建良說，武漢肺炎疫情嚴重，今天營運後，將加強消毒及乘客體溫檢測，並要求戴口罩，嚴格把關，如果乘客未戴口罩，不排除由公司提供。

市府交通處指出，班車每小時從新竹轉運站、桃園機場對開，停靠站有公園站、第2警分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學，上高速公路後直達第2航廈及1航廈，可使用電子票證悠遊卡、一卡通等。