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台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

建設亮麗苗栗 苗栗縣長徐耀昌：同心協力使命必達

2020-02-05 21:43聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣徐耀昌今率領縣府團隊向民眾報告未來3年施政計畫，徐耀昌說，為讓苗栗更好，召集縣各局處科長級以上同仁腦力激盪，提出200項創新亮點施政計畫，擇定「10大幸福施政」與「20大幸福建設」，讓民眾對施政有感，以「創新、求變、接地氣」為目標，「做到從小照顧到老；基礎建設做到前瞻發展」帶領苗栗創新精進。

苗栗縣長徐耀昌說，縣府團隊會更同心協力、使命必達。「10大幸福施政」與「20大幸福建設」這30案計畫納入專案列管，隔周滾動檢討，其餘170案計畫，將每季或每半年檢討執行進度，落實推動。

10大幸福施政與20大幸福建設，工務處負責「漫步苗北雙城（頭份竹南城市慢行綠網建置工程）」、「改善通學友善環境（苗30線連大陸整體改善工程）」、「活絡漁港觀光及交通（竹南龍鳳漁港聯外道路興建工程）、「拓展公共自行車租賃站位」、「打造優質學童及行人通行環境」、「打造原鄉最後一哩路（雪霸國家公園至雪見道路興建工程）」、「改善停車空間以維城市觀瞻」、「增設交流道便捷交通」與「解決壅塞便捷交通」

水利處提出的「苗栗縣第三座親子公園設置計畫（苑裡親子公園）」，「公園用地增設小型共融遊憩設施」、「明德水庫自行車專用道工程」、「通苑海線雙星計畫（濱海遺產廊帶）」、「貓裏喵親子公園設置第二期工程計畫（晉級貓裏喵公園）」

文觀局推動「苗栗慢魚海岸計畫」、「109年客家藝文嘉年華」、「客家文學花園計畫」、「苗栗縣出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」、「火車頭園區建置計畫」；工商發展處提出「加速招商破兆行動」，「都市土地活化策略」與「不只是人行道方案」形塑親子步道美學綠廊，「生活庭院的延伸」。

教育處提出「實驗教育日日新」、「爭取苗栗縣多功能運動園區」；衛生局提出「三義慈濟中醫院設立」與「興建複合式長期照護中心大樓」；民政處推出「祝生好孕苗繪幸福」，搶救苗栗縣生育率，今年5月20日起，到設籍苗栗縣民眾到縣內任一戶所辦理結婚登記，贈送金鏟子一只。

勞青處將舉辦「青年歡聚耶誕迎新年」，結合縣內青年品牌「菁市集」，利用場域打造具有耶誕氛圍的小村落；原民中心提出「苗栗縣都市原住民族多功能聚會所建置方案」；社會處持續推動「關懷據點，長照安老」為主軸。

徐耀昌率領各局處首長在活動背板上簽署共同承諾，宣示「同心協力、完成使命」，建設亮麗苗栗。

苗栗縣長徐耀昌今率領縣府團隊向民眾報告未來3年施政計畫，提出200項創新亮點施政...
苗栗縣長徐耀昌今率領縣府團隊向民眾報告未來3年施政計畫，提出200項創新亮點施政計畫，擇定「10大幸福施政」與「20大幸福建設」，縣府團隊同心協力，使命必達。記者劉星君／攝影
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苗栗縣長徐耀昌率領各局處首長在活動背板上簽署共同承諾，宣示「同心協力、完成使命」...
苗栗縣長徐耀昌率領各局處首長在活動背板上簽署共同承諾，宣示「同心協力、完成使命」，建設亮麗苗栗。記者劉星君／攝影
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苗栗縣徐耀昌親子

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