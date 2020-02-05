人口保衛戰！力拚生育率 苗栗縣520起結婚登記送金鏟子

人口保衛戰！苗栗縣出生人口數逐年下降，從民國91年時出生人口數6973人，不到20年間，去年出生人口數僅剩下3077人，下降1倍，苗栗縣民政處長彭基山說，很憂心，今年展開「3000人保衛戰」，今年5月20日起，凡設籍在苗栗縣的民眾，到縣內任一戶政事務所辦理結婚登記者，贈送每對新人金鏟子一只，象徵「好運（孕）產（鏟）子」。

苗栗縣長徐耀昌今率領各局處長，發表未來3年「10大幸福施政、20大幸福建設」。民政處提出，搶救苗栗縣人口出生率，鼓勵民眾生育「祝生好孕苗繪幸福」。

民政處長彭基山說，苗栗縣出生人口數從民國91年6973人，17年來出生人口數逐年下降，去年出生人口數3077人，出生率從全國排名第11名，107年下降到第18名，「相當憂心」，展開「3000人保衛戰」。

苗栗縣出生人口數逐年下降，人口老化率逐年提高，民國104年老化率突破100％，108年人口老化率達135%，凸顯青壯年人口撫養負擔加重。

苗栗縣生育津貼補助6600元，議員陳品安去年在議會質詢提出，苗栗縣的生育津貼補助每年發不完，希望在不增加預算情況，將生育津貼補助金額提高到1萬元。彭基山說，議員的建議，縣長也認同，但苗栗縣政府的財政受中央控管，縣府縱使想要提高，但中央不肯，且審計室認為是非法定支出，也不同意，「實在兩難」。

苗栗縣的生育津貼，補助金額在99年5月到104年6月高達3萬4千元（分3年領取），104年7月到105年6月降到2萬（分2年領取），105年7月以後至今，生育津貼補助6600元。彭基山說，苗栗縣受限財政狀況，生育補助要跟其他縣市分庭抗禮，實在是有困難，希望鼓勵新人肯婚、肯生，增加苗栗縣生育率。

苗栗縣議員陳品安認為，縣府提高生育率送新人金鏟子，立意良善，但若可以規畫更實質的效益，例如新手媽媽福利包等，增加實質誘因，讓新生兒戶籍留在苗栗。