楊梅慶元宵媽祖遶境百年風華熱鬧 鄭文燦揭防疫4大原則

桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅火車站後站，出席「2020靚靚楊梅慶元宵．媽祖回鑾遶境」，並帶信徒扶轎，為錫福宮媽祖回鑾遶境活動揭開序幕。

鄭文燦表示，楊梅地區「初九南巡進香、初十二花燈迎媽祖遶境」的元宵傳統已流傳近百年，今年持續舉辦媽祖回鑾遶境、花燈踩街競賽及元宵晚會，特別邀請國寶級花燈大師陳祖榮老師打造「金錢鼠布丸」元宵主燈，祈求鼠年財源滾滾、金錢鼠不完，邀請市民朋友一同感受楊梅花燈的百年風華。

針對武漢肺炎防疫工作，鄭文燦提出「對防疫要高標準、對隔離要零風險、對同胞要同理心、對隔離者要保護照顧」4大原則，也要求舉辦大型活動時務必落實酒精消毒及測量體溫等防疫工作，並加強正確的防疫宣導，祈求媽祖保佑台灣能順利度過武漢肺炎危機。

楊梅區長羅國裕表示，「2020靚靚楊梅慶元宵」系列活動由今天錫福宮媽祖回鑾遶境熱鬧展開，現場邀集17組陣頭出巡護駕，也有桃園燈會「桃園原創」全新創作夜光定目踩街秀「老鼠娶親」首場表演，今、明兩天在楊梅41個里進行花燈宣傳遶境，邀請市民朋友現場同樂。

2月7日舉辦由各里組隊參加的「花燈踩街競賽」，8日舉辦元宵晚會，邀請國民天團新寶島康樂隊陳昇、R&B新星吳卓源、朱俐靜、許富凱等歌手演唱，現場也規畫特色市集、摸彩及金鼠小提燈大放送等活動，歡迎市民一起來鬧元宵。更多活動詳情，請上「2020靚靚楊梅慶元宵」臉書粉絲專頁查詢。