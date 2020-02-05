250片限量口罩到貨了 桃園藥局趕工作號碼牌

實名制購買口罩明天上路，口罩陸續配送至桃園市600多家健保特約藥局，桃園市政府旁的的幸運草藥局也在下午收到貨，藥局訂出購買流程，早上8點營業發放號碼牌，只要拿到號碼牌者在晚上9點關門前都可到店購買，藥局人員現正趕工製作號碼牌，大人口罩與兒童口罩共250片，將製作125個號碼牌，希望民眾都能按照規定，依照身分證末碼分流購買。

桃園市健保特約藥局超過600家，在市府衛生局與藥師公會密切聯繫之下，各健保特約藥局全力配合中央政策，明天起開始販售口罩，1人限購2個共10元口罩，7天後才能再次購買。

位於桃園市縣府路上的幸運草健保藥局在武漢肺炎疫情延燒以來，每天都有人來詢問買口罩、酒精事宜，無奈訂不到貨，只能在門口張貼「口罩、酒精已賣完」的告示，提醒民眾勤洗手，一樣能做好防疫工作，由於明天將配合口罩開賣，今天也開始加緊前置作業。

藥局人員說，明天早上8點鐘開始發放號碼牌，1人購買2片，因此購買成人口罩將製作100張號碼牌，兒童口罩將會有50張號碼牌，購買口罩依照身分證字號末碼分流，若為奇數，限制為周一、三、五購買，偶數則為周二、四、六，身分證末碼為0，為偶數，周日則不限身分證字號，明天6日周四限制為身分證末碼0、2、4、6、8的人購買，最多代購一份。