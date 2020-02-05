桃園沿海醫療資源不足 衛生局推行動門診、遠距會診

桃園市沿海地區偏鄉資源不足，市府衛生局去年下半年啟動布建新屋、觀音沿海醫療照護零距離計畫，推出行動門診、遠距會診及預立醫療照護諮商（ACP）3大創新服務，安排醫事人員主動走入社區，市府衛生局長王文彥今在市政會議進行專案報告，行動門診半年來就診療667人，成效不錯，今年則將評估非緊急但有迫切需要專科納入遠距會診，擴大服務。

桃園市醫療資源及經濟活動集中都會區，幅員遼闊的沿海地區相對資源匱乏，市府衛生局曾統計，新屋區人口約4萬9千人，65歲以上長者比例1成6，轄內僅1家地區級醫院、6家西醫基層診所及3家牙醫診所，緊鄰的觀音區人口約6萬8千人，老年人口比例1成2，轄內有7家西醫基層診所及3家牙醫診所，但並無醫院，由於大眾交通運輸不發達，老年人口就醫不便。

王文彥說，去年8月起在新屋、觀音推動沿海醫療照護零距離試辦計畫，首推創新的行動門診，安排醫師到社區定點診療，衛生局也事先統計，新屋與觀音區長者主要就醫前3名為高血壓、糖尿病、急性上呼吸道感染等症狀，行動門診特別委請家醫科、骨科醫師看診。

為讓長者能就近就醫，醫師在新屋永興里、深圳里及觀音保障里、塔腳里等社區巡迴點診療，每周巡迴2次，若行動不便居民也安排居家訪視，行動門診服務半年來共667診療人次。

遠距會診部分由於無法觸診，衛生局則安排基層診所及合作醫院醫師透過視訊，提供皮膚科及整形外科等專科門診諮詢，希望減輕民眾奔波看診負擔，另醫療網絡服務試辦計畫也提供預立醫療照護諮商服務，民眾可透過專線或網站預約，再由醫院團隊至定點提供諮詢服務。