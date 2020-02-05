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企業最愛大學生 龍華科大奪全國私立科大第一

2020-02-05 17:54聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

《Cheers》雜誌公布2020年企業最愛大學生TOP 20，桃園龍華科大勇奪全國私立科大第一名，成為唯一入榜TOP 20的私立技專校院。

《Cheers》雜誌自1997年起進行「企業最愛大學生調查」，定期檢視高等教育趨勢動態，以及企業人才需求，迄今邁入第24年，為國內具權威性指標調查。龍華科大近年表現亮眼，2019年獲《遠見》企業最愛大學生TOP 20調查，拿下全國私立科大第一、今年1月1111人力銀行「2020企業最愛大學」為全國綜合型私立科大第一，108學年度新生註冊率高達94.46%，更是蟬聯全國綜合型私立科大第一。

這次擠進2020年企業最愛私立大學第5名，《Cheers》指出，龍華科大排名大躍進，因近年積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據學程等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長等務實作法，表現搶眼，該校近年積極致力產學合作的辦學成效，受到業界肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，龍華科大連續2年獲得教育部高教深耕計畫逾1億元高額補助，不僅在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區唯一連續獲得補助金額超過1億元的私立科大，為讓學生提前掌握產業趨勢充實自我，多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育。為了因應AI及物聯網的快速發展，更效法美國歐林學院開設智慧機器人、物聯網、影視製作、行銷及智慧商務等4個PBL問題解決導向學習跨領域專班。

葛自祥表示，面對全球化時代，龍華科大斥資6千萬打造智能圖書館，率先導入臉辨門禁、指靜脈認證系統，並運用AI、雲端等科技輔助教學，建置龍華軟體雲虛擬學習平台，讓學生隨時學習不受限，皆是為了將校園打造成智慧校園、無邊界校園。

此外，龍華科大還獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「iPAS電路板製程工程師能力鑑定」術科考場；建置「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」，整合物聯網與傳統產業的創新服務應用；成立「高端加工智慧化研發中心」，建立學生高端CNC加工技能；建置「時尚媒材工作室」培育專業人材，希望透過產官學研通力合作，讓產學合作向下札根。

《Cheers》雜誌公布2020年企業最愛大學生TOP 20，桃園龍華科大勇奪全...
《Cheers》雜誌公布2020年企業最愛大學生TOP 20，桃園龍華科大勇奪全國私立科大第一名，成為唯一入榜TOP 20的私立技專校院。圖／龍華科大提供
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《Cheers》雜誌公布2020年企業最愛大學生TOP 20，桃園龍華科大勇奪全...
《Cheers》雜誌公布2020年企業最愛大學生TOP 20，桃園龍華科大勇奪全國私立科大第一名，成為唯一入榜TOP 20的私立技專校院。圖／龍華科大提供
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