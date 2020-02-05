新埔花燈千人踩街8日登場 交管措施停車資訊看這裡

新竹縣2020新埔花燈迎天穿千人踩街活動，將在2月8日元宵節登場，因應武漢肺炎疫情，主辦單位研擬了5大防疫措施，呼籲民眾戴口罩、勤洗手做好自主管理。另為讓活動路線順暢，當天下午5點至晚間10點30分，附近路段將實施交通管制，請民眾配合。

5大防疫措施包含第一，要求縣內旅宿業者戴口罩勤洗手，所有用具定時清潔消毒並掛置防疫提醒標語等；第二，活動工作人員均戴口罩，並在2處服務台、2處醫護站、遊客中心、舞台區及接駁車等處提供酒精乾洗手、額溫槍及提醒標語；第三，踩街團隊也均配戴口罩；第四，攤商也戴口罩及手套，食物則加蓋，做好衛生；第五，取消民眾推花燈活動。

活動當天下午5點至晚間10點30分，實施交通管制，新埔中正路從福德街至義民路段 全面禁止通行、福德街從中正一街至中正路段、中正一街從中正路至福德街段禁止車輛進入。竹北往返車輛可改道田新路或環河路；新埔關西往楊梅則走三聖路接楊新路。活動車輛則可停放於新埔田新區段徵收區及田新路道路兩側，以不影響通行為原則。

當天下午2點至7點，整點均有免費接駁車自新竹火車站、新竹客運總站發車至新埔鎮公所，沿途停靠新竹縣政府、新竹高鐵站及新竹豐邑喜來登大飯店；回程則從下午5點至10點，從新埔鎮公所發車原路返回新竹火車站。新竹縣觀光1號巴士當天也配合活動提供免費搭乘並加開班次，自上午8點30分從新竹高鐵站即有發車到新埔鎮公所。

活動也推出多項兌換好禮，如英雄裝扮的民眾可在中正一路服務台兌換LED酷炫手環；持活動文宣參加五色尋石記完成五色碎石蒐集，可至藝文廣場服務台兌換皮皮獅特色杯蓋、零錢包等；至活動現場拍照打卡可至藝文廣場服務台兌換客家擂茶單包。