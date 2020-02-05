防疫無漏洞 竹縣查訪私立幼兒園與補習班落實防疫工作

針對武漢肺炎疫情延燒，教育部2日宣布高級中等以下學校延兩周開學，為讓防疫無漏洞，新竹縣政府教育處今天查訪補習班及幼兒園，請業者配合防疫工作，包括落實量體溫、酒精消毒，並確實調查全體師生的旅遊史，攜手合作共同防範武漢肺炎疫情。

新竹縣政府表示，高級中等以下學校延至2月25日開學，學校相關活動停止，兒童課後照顧服務中心、補習班及私立幼兒園則維持現況，因應學生可能都會改到這些場所進行課程或接受課輔服務，縣長楊文科請全縣兒童課後照顧服務中心、補習班及私立幼兒園業者配合防疫工作。

教育處表示，針對全縣兒童課後照顧服務中心、補習班及私立幼兒園的防疫措施，教育處已請業者加強防疫工作，包含落實量體溫、備妥酒精消毒、保持教學環境通風良好等，並製作防疫自主檢查表提供業者參考，將不定時到班了解防疫措施。

教育處也請所有業者針對教職員工生進行詢問、調查、記錄並回報，若師生有中、港、澳旅遊史，包括由各國家經中港澳轉機，應在調查當日即時回報，並同步通報教育部校安系統；而經由中港澳入境的師生，入境後起14 日內須在家休息，避免到校上課上班。