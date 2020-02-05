實名制販售口罩 桃市616家健保特約藥局這裡查

明天起開始口罩購買實名制，桃園市衛生局清查全桃園共616間健保特約藥局，市府也在官方臉書上公布「桃園健保特約藥局地圖」連結https://reurl.cc/pDljOd，民眾可用網路查詢最近的藥局，明天起就可持健保卡到藥局購買，衛生局也與桃園市藥師公會理事長謝志忠保持密切，請各藥局都能配合發放，並在門口張貼相關訊息，以利民眾購買。

市府指出，明天開始民眾若要購買口罩，可到健保特約藥局，7天內限購2片，每家店供貨200片成人口罩、500片兒童口罩，經郵局配送，部分藥局已經陸續收到口罩，準備相關銷售事宜，衛生局也正在製作桃園市健保特約藥局地圖QR-CODE，之後公布上網方便查詢。

目前可先上衛福部健保署提供的查詢功能http://bit.ly/31rBfC9，點擊指定縣市的圖示後，特約類別請點選「藥局」進行查詢，接著選擇所在縣市、鄉鎮市、特約類別請點選「藥局」等條件進行查詢，就可知道離家最近的特約藥局在哪？也可上網http://bit.ly/2OnKE8D，下載健保特約藥局及無健保特約藥局的鄉鎮衛生所名單。

桃園市衛生局指出，經比對健保署等資料並清查，全桃園目前共616家健保特約藥局，至於復興區有1家健保特約藥局，因此主要以該藥局為購買處，衛生所並未販售，另為避免藥局販售口罩影響調慢性處方籤藥物業務，因此請各藥局可依各自情形公告販售時段與方式，可採發放號碼牌或集中時段販售等，分流購買口罩人潮，避免影響藥局其他業務。