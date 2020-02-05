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校園防疫用品 元培自製抗菌清潔液

2020-02-05 16:02聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

因應新型冠狀病毒肺炎防疫總動員，元培醫事科大趕製一款由校長林志城研發的抗菌清潔液「淨菌清」，首批供應即將蒞校參訪的日本高校生個人防護使用；另外，也獲得策略聯盟廠商匯嘉健康生活科技公司公益提供10套智慧薄墊，可連續性紀錄呼吸異常和連續性咳嗽等資料，協助陸生或被照顧人居家健康自我管理。

林志城研發的抗菌清潔液是，曾獲教育部產學計畫優良作品獎，利用酒精、精油以及茶抽出物等成分製成有抗病毒功能的清潔液，日本醫院也使用在電梯出入口供民眾清潔，在SARS期間也量產大受肯定及歡迎，配合2月6日日本高野山高校學生蒞校參訪，實驗室已趕製一批供學生使用，也預定再度量產，希望在防疫期間發揮功能。

與元培簽訂策略聯盟的匯嘉健康生活科技，今年一月在元培建置「智慧照護科技研發中心」，開發非侵入性光纖生理監測技術與智慧照護系統，今宣布提供300套智慧薄墊，給國內公私立大學和機構（醫院、長照）免費使用一個月，協助陸生或被照顧人居家健康自我管理。

校方表示，智慧薄墊可以連續性記錄夜晚睡眠異常、呼吸異常和連續性咳嗽資料可提供自己或家人、學校生輔組或機構中心掌握健康資訊利用遠端自動智慧照護系統降低人力管理負擔及掌握每天第一手健康資訊，其中供應元培10套，將裝置於單人套房宿舍做為陸生居家隔離健康管理使用。

匯嘉健康生活科技提供300套智慧薄墊，給國內公私立大學和機構（醫院、長照）免費使...
匯嘉健康生活科技提供300套智慧薄墊，給國內公私立大學和機構（醫院、長照）免費使用一個月，協助陸生或被照顧人居家健康自我管理。圖／元培提供
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元培醫事科大校長林志城研發的抗菌清潔液「淨菌清」。圖／元培提供
元培醫事科大校長林志城研發的抗菌清潔液「淨菌清」。圖／元培提供
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陸生高校咳嗽2019新型冠狀病毒武漢肺炎

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