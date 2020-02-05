校園防疫用品 元培自製抗菌清潔液

因應新型冠狀病毒肺炎防疫總動員，元培醫事科大趕製一款由校長林志城研發的抗菌清潔液「淨菌清」，首批供應即將蒞校參訪的日本高校生個人防護使用；另外，也獲得策略聯盟廠商匯嘉健康生活科技公司公益提供10套智慧薄墊，可連續性紀錄呼吸異常和連續性咳嗽等資料，協助陸生或被照顧人居家健康自我管理。

林志城研發的抗菌清潔液是，曾獲教育部產學計畫優良作品獎，利用酒精、精油以及茶抽出物等成分製成有抗病毒功能的清潔液，日本醫院也使用在電梯出入口供民眾清潔，在SARS期間也量產大受肯定及歡迎，配合2月6日日本高野山高校學生蒞校參訪，實驗室已趕製一批供學生使用，也預定再度量產，希望在防疫期間發揮功能。

與元培簽訂策略聯盟的匯嘉健康生活科技，今年一月在元培建置「智慧照護科技研發中心」，開發非侵入性光纖生理監測技術與智慧照護系統，今宣布提供300套智慧薄墊，給國內公私立大學和機構（醫院、長照）免費使用一個月，協助陸生或被照顧人居家健康自我管理。