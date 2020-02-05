北台八縣市藝術家聯展 今起至2月16日竹市文化局展出

桃園市藝術家作品。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

第7屆北台八縣市藝術家聯展以「無限∞當代」為主軸，集結八個縣市計24位藝術家不同類型作品，即日起至2月16日在新竹市文化局梅苑畫廊、竹軒畫廊展出。

藝術家聯展緣起於民國93年八縣市共同簽屬「北台區域跨域發展合作備忘錄」，匯聚北臺灣資源，建立良性關係而訂，以策略聯盟推動各縣市特色產業人文，八縣市聯展為此計畫重要環節，自96年啟動展出，由北台灣各縣市，包含新竹縣、台北市、苗栗縣、宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹市、基隆市等依序主辦，今年第7屆由新竹市主辦，傳承藝術交流重責大任，實負重要歷史意義。

聯展歷經各屆豐富主題，台北市配合國際花博以「花。自然。綠生活」為主題；苗栗縣以回歸城鄉風貌為理念提出「城鄉‧山海‧記憶」；宜蘭縣「浮生‧夢藝」透過藝術家雙眼看待人生百態；新北市聚焦現代化以來備受關注的城市發展議題訴說「這城‧那事」；桃園市邀請藝術家展現各自豐富生命風景，打造「覓境‧桃花源」心象世界等主題。

副市長沈慧虹出席開幕式表示，當代人類生活區域發展已是趨勢，無論在經濟、社會或人文藝術領域都顯現出跨域跨界的性質，在此趨勢下，第7屆的北臺八縣市聯展具有象徵此時代的價值，也將全台三分之一縣市藝術家的精湛作品匯聚於此，為我們生活上帶來撫慰與情緒穩定的薰陶效果。

文化局長黃竫蕙指出，代表新竹市展出的藝術家為施富錡、林嘉妮、邱掇等三位，創作風格囊括平面與立體類；施富錡融合新竹玻璃特色及自身成熟的陶藝技法，將內心與當代世界的隱喻以立體形態表徵；林嘉妮鍾情於耐候鋼材質，將剛硬粗曠的鋼鐵製成渾圓、柔軟人像體態雕塑；新邱掇打破繪畫侷限，擴大壓克力、炭筆等媒材最高的自由度，創造出最大的層次與畫面空間。