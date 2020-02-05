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化骨水工程師不忘最愛 職訓後開重機工作室專業高營收

2020-02-05 14:01聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市36歲的許志杰去年上半年還在生產氫氟酸藥水(俗稱化骨水)的化工廠，擔任製程工程師，因為一次工作中不慎被氫氟酸噴濺整個左臉，幸好有戴著護目鏡才躲過失明，那次意外也成為他職涯的轉折點。

許志杰熱愛重型機車，他在意外發生後決定試著把興趣變成職業，開始籌畫重機工作室。先報名勞動部「大型重型機車修護實務班」是他跨出的第一步，學習重機電路維修保養技術。

重機修護班結業後，許志杰在平鎮成立「羽輪工作室」，一開始繼續在化工廠上班而且是主業，後來重機修護「兼職」收入超過主業的薪水，他決定辭去工程師自行創業，技術專業加上服務口碑好，現在不僅客源穩定，月營收也突破20萬元以上，許志杰不但欣慰自己的選擇，也體驗「有興趣支持的工作，職場生涯才能走得久、走得遠」。

許志杰表示，18歲就開始玩車，考到駕照後堂哥將重機借給他，也讓他從此愛上馳騁的快感。高雄應用科大化工系畢業後遇上金融海嘯，因為遍尋不到工作，只好先到機車店當學徒，後來進入化工廠工作一待就是8年。

有一次氫氟酸噴灑到左臉，幸好有戴護目鏡加上即時處理得宜才沒失明，現在想起還心有餘悸，因為發生意外時腦海只有一個念頭「老婆就要臨盆了，萬一我失明了，該怎麼辦」。

也是這場意外，讓許志杰的職涯出現了轉變，他開始思索發展第二專長的可能性並計畫將興趣轉變為職業，因為對機車電路系統不熟悉，他就報名勞動力發展署桃竹苗分署「大型重型機車修護實務班」，在職勞工進修課程，希望透過進修學習機車電系迴路的相關知識與技術。

回想實務班上課過程，為了學好技術，每星期利用周末專心窩在訓練場跟著老師學習重機的電路系統維修，及各部件拆裝及故障排除技術，舉凡引擎、電路、傳動、煞車、冷卻、進氣、懸吊及車體等課程，老師都會詳細的解說，還會帶領學員實作，遇到不懂的情況，老師也會全心全力解答疑惑，學員之間也會討論，兩個月紮實的訓練，讓原只有自學的三腳貓功夫，進了實務班很快打通任督二脈，不僅專業實力大升級，也讓他信心倍增。

許志杰成立個人工作室以後沒馬上辭去化工廠工作，他下班後幫客人維修機車，因為專業度夠且又細心，客人越來越多，不少客人希望他白天也能提供維修服務，為了留住好不容易建立起來的客源，剛好工作室利潤又突破月薪，許志杰決定放手一搏辭去化工廠工作，專心經營重機工作室。

許志杰說，當初因為有勞動部辦理的在職訓練課程，才能讓他利用工作之餘學習第二專長提升技術實力，成功轉換跑道，受惠的他，也常會跟朋友分享「產業人才投資方案」的進修課程，鼓勵身旁的親朋好友，多利用補助資源，為自己累積斜槓人生的專業技能，不僅可以為職場加分，甚至還能為自己創造更美好的人生。

桃竹苗分署長賴家仁表示，產業人才投資方案強調「你去上課，政府出錢」3年內補助在職勞工最高金額7萬元的進修訓練費用，減輕勞工負擔壓力也能提升職場技能，增加競爭力。想要了解各項課程，歡迎上「台灣就業通」/在職訓練網」https://ojt.wda.gov.tw查詢及報名，洽詢電話（03）4855368轉分機1331。

許志杰重機維修技術專業加上服務口碑好。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
許志杰重機維修技術專業加上服務口碑好。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
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許志杰表示18歲就開始玩車，還曾到機車店當學徒。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
許志杰表示18歲就開始玩車，還曾到機車店當學徒。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
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重機失明

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