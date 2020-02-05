蘆竹湳好采頭藝術祭「初心」 3千盞陶瓷蘿蔔燈閃亮

苗栗縣傳統聚落文化協會頭份市「蘆竹湳好采頭藝術祭」邁入第7年，今年主題「初心」，3000盞陶瓷蘿蔔燈夜間閃爍，及蘿蔔燈轎遶境祈福，打造早年社區過元宵節氛圍，系列藝文活動2月8日元宵節熱鬧一整天，重頭戲風神寶寶兒童劇團當晚7點半在藝文廣場演出「火焰山」劇碼，精彩可期。

蘆竹湳好采頭藝術祭元宵節活動，規畫苗栗在地品牌「菁市場」，上午菜頭DIY體驗，還有「不一樣的光」蘿蔔燈雕刻比賽；下午則有「祈求發財金元寶」的擲爻比賽，及學生在社區散點輪流演出，傍晚安排免費共食，發放蘿蔔燈，及「蘿蔔燈轎」點燈祈福遶境，相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站/藝文資訊/演藝活動項目或上臉書「蘆竹湳古厝」粉絲專頁查詢。

蘆竹湳社區在頭份工業區旁，因為限建保存近50座的三合院，見證歷史軌跡，2014年元宵節起由瓷林品牌公司創辦人林光清及一群愛家愛鄉的友人發起，復舊年節提蘿蔔燈的傳統，辦理「蘆竹湳好采頭藝術祭」，今年策展主題以「初心」為概念，主辦單位指出，初心是一顆對故鄉的掛念，喚起遊子對於家鄉的思念，藝術祭作品緊扣「鼠年」和「初心」的主題。

此外，蘆竹湳社區的林光清祖厝特設展區，其中，享譽國際的朱宗慶打擊樂團2019年所推出的擊樂劇場「泥巴」，創作發源地即為蘆竹湳的林家祖厝，使用的陶瓷樂器巫毒（UDU），來自鄰近頭份市的造橋鄉紅土所製作，擺設在林家祖厝廣場供觀賞，另，3000盞陶瓷蘿蔔燈裝置在林家祖厝龍眼樹、桂花樹等地，夜裡有如螢火蟲閃閃動人。