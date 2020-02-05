親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

蘆竹湳好采頭藝術祭「初心」 3千盞陶瓷蘿蔔燈閃亮

2020-02-05 13:24聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣傳統聚落文化協會頭份市「蘆竹湳好采頭藝術祭」邁入第7年，今年主題「初心」，3000盞陶瓷蘿蔔燈夜間閃爍，及蘿蔔燈轎遶境祈福，打造早年社區過元宵節氛圍，系列藝文活動2月8日元宵節熱鬧一整天，重頭戲風神寶寶兒童劇團當晚7點半在藝文廣場演出「火焰山」劇碼，精彩可期。

蘆竹湳好采頭藝術祭元宵節活動，規畫苗栗在地品牌「菁市場」，上午菜頭DIY體驗，還有「不一樣的光」蘿蔔燈雕刻比賽；下午則有「祈求發財金元寶」的擲爻比賽，及學生在社區散點輪流演出，傍晚安排免費共食，發放蘿蔔燈，及「蘿蔔燈轎」點燈祈福遶境，相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站/藝文資訊/演藝活動項目或上臉書「蘆竹湳古厝」粉絲專頁查詢。

蘆竹湳社區在頭份工業區旁，因為限建保存近50座的三合院，見證歷史軌跡，2014年元宵節起由瓷林品牌公司創辦人林光清及一群愛家愛鄉的友人發起，復舊年節提蘿蔔燈的傳統，辦理「蘆竹湳好采頭藝術祭」，今年策展主題以「初心」為概念，主辦單位指出，初心是一顆對故鄉的掛念，喚起遊子對於家鄉的思念，藝術祭作品緊扣「鼠年」和「初心」的主題。

此外，蘆竹湳社區的林光清祖厝特設展區，其中，享譽國際的朱宗慶打擊樂團2019年所推出的擊樂劇場「泥巴」，創作發源地即為蘆竹湳的林家祖厝，使用的陶瓷樂器巫毒（UDU），來自鄰近頭份市的造橋鄉紅土所製作，擺設在林家祖厝廣場供觀賞，另，3000盞陶瓷蘿蔔燈裝置在林家祖厝龍眼樹、桂花樹等地，夜裡有如螢火蟲閃閃動人。

林光清、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人，今天邀請民眾參加好采頭藝術祭，還可以在社區角落發現裝置藝術，因應武漢肺炎防疫，主辦單位在蘆竹湳活動範圍內設有多處酒精消毒設備，供民眾使用，並鼓勵民眾自備口罩，共食活動今年改以發送餐盒，而不主動提供群聚的共食用餐區。

苗栗縣頭份市「蘆竹湳好采頭藝術祭」系列藝文活動2月8日元宵節熱鬧一整天，重頭戲風...
苗栗縣頭份市「蘆竹湳好采頭藝術祭」系列藝文活動2月8日元宵節熱鬧一整天，重頭戲風神寶寶兒童劇團當晚7點半在藝文廣場演出「火焰山」劇碼。記者范榮達／攝影
分享
蘆竹湳好采頭藝術祭元宵節活動，安排菜頭DIY體驗。記者范榮達／攝影
蘆竹湳好采頭藝術祭元宵節活動，安排菜頭DIY體驗。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭的裝置藝術，散見在社區角落。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭的裝置藝術，散見在社區角落。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭今年主題「初心」，裝飾3000盞陶瓷蘿蔔燈，並展出...
苗栗縣頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭今年主題「初心」，裝飾3000盞陶瓷蘿蔔燈，並展出在地元素的陶瓷樂器巫毒。記者范榮達／攝影
分享

元宵節共食苗栗縣

延伸閱讀

花蓮市公所喜迎元宵節 今起送提燈、7日辦晚會

羅東取消元宵節晚會 紅包現發改自領

台灣專屬LINE限時特效 輸入這些關鍵字變出...

素可泰陶瓷文化 繼承傳統也盼發展觀光

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

雪山積雪已2公分

2020-02-05 14:16

化骨水工程師不忘最愛 職訓後開重機工作室專業高營收

2020-02-05 14:01

桃園議員下午提供100桶4公升濃度95%酒精 原價服務鄉親

2020-02-05 12:08

竹北元宵2月8日猜燈謎 猜猜車要停哪才不會被拖吊

2020-02-05 12:02

年後桃市連辦6場徵才 建議發燒咳嗽者避免參加

2020-02-05 11:34

拿油笐火夜遊慶元宵 2月8日點亮北埔小鎮

2020-02-05 11:29

荔枝椿象蠢動 農友請用藥防治

2020-02-05 00:03

新光吊橋竣工 留存老街溪記憶

2020-02-04 23:53

新月沙灘流失 竹縣獲前瞻補助改善

2020-02-04 23:46

防撞限高門架 桃市試辦告警系統

2020-02-04 23:29

桃青年局「桃青之星」報名開跑　總獎金高達25萬

2020-02-04 18:17

熱心化工廠2老闆回饋鄉里 免費送6000瓶消毒液防疫

2020-02-04 18:14

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42

母愛的花語 龍潭客庄茶園、魯冰花美麗相遇搶先看

2020-02-04 17:11

防誤闖撞限高門架 桃市試辦雷達偵測告警系統

2020-02-04 17:09

實名制限購口罩前 南崁里長暖心發口罩里民按讚

2020-02-04 16:50

防疫也要免疫力 中華大學送教職員「黃金蟲草」護肺

2020-02-04 16:45

武漢肺炎疫情延燒流感也要注意！台中流感疫情增溫

2020-02-04 16:29

荔枝椿象蠢蠢欲動 農業處呼籲農友配合共同藥劑防治

2020-02-04 16:23

竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

2020-02-04 16:21

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

桃園新光吊橋營造老街溪親水環境 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 15:33

竹市94歲國寶級花燈藝師蕭在淦 紙糊花燈技藝精湛

2020-02-04 14:56

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

楊梅慶元宵明登場 交通管制看這裡！

2020-02-04 12:23

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？

2020-02-04 21:06

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣

2020-02-04 19:42

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

2020-02-04 20:13

領先全國！屏東推太陽光電綠能堤防 可供650戶家庭用電

2020-02-04 15:21

台中有醫院只分到1盒口罩 後來因距離遠沒去領

2020-02-04 18:10

台中大智路8月可望完工 東豐快拚111年復工

2020-02-04 16:28

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

2020-02-05 12:24

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24

員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

2020-02-05 13:09

台東釋迦慘跌10元？ 饒慶鈴嚴正駁斥：有的話縣府收購

2020-02-04 15:09

高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07

王定宇：從這兩個徴兆可以看出中國武漢疫情已經失控

2020-02-04 19:54

因應武肺炎疫情 台東熱氣球嘉年華順延到7/11登場

2020-02-04 17:24

熱心化工廠2老闆回饋鄉里 免費送6000瓶消毒液防疫

2020-02-04 18:14

竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

2020-02-04 16:21

把握美景！冷氣團發威 台南六甲落羽松整片紅更美了

2020-02-05 09:17

烏來檢疫所名稱惹議 侯友宜：應同理心照顧同胞

2020-02-04 20:04

故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜

2020-02-05 07:46

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

桃園議員下午提供100桶4公升濃度95%酒精 原價服務鄉親

2020-02-05 12:08

16名國軍進駐彰化口罩工廠 跟著排班、上料、包裝

2020-02-04 19:27

哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查

2020-02-05 12:14

身兼8大社團理事長 劉秀鳳被封高雄社團界大姐大

2020-02-04 19:22

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44

口罩實名制！屏東222健保藥局供應 8原鄉衛生所販售

2020-02-04 15:59

影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU

2020-02-05 07:44

婦人要送議員鴨蛋 遇罷韓連署起爭執

2020-02-04 22:05

武陵櫻花季8日起管制21天 道路易結冰要小心

2020-02-05 11:22

口罩短缺 金門警方：以第一線同仁優先

2020-02-04 19:26

公務員給假不給薪 五結鄉長：勞工身分的還是給假給薪

2020-02-05 12:52

學區問題延宕逾9年 高雄仁武高楠里終於盼得解套

2020-02-04 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top