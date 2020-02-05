竹北元宵2月8日猜燈謎 猜猜車要停哪才不會被拖吊

新竹縣竹北市公所舉辦元宵晚會活動將於年2月8日在文化公園旁縣政九路舉行，封街時間預計自2月8日上午6時至2月9日上午6時止，屆時周邊交通管制。

竹北警分局表示，管制期間將封閉縣政九路(光明一路至文平路間）；縣政九路往南至光明一路口疏導車流右轉經文平路避開封街路段(或左轉經吳濁流路)；縣政九路往北至文平路路口右轉經吳濁流路避開封街路段(或右轉文平路)。竹北警分局分局長謝博賢呼籲民眾，保有耐心並配合辛苦的執勤人員指示，共同遵守交通規則；留意隨身攜帶之財物，留心身邊可疑人士以防扒手，如任何可疑人士請隨時撥打110及03-5552029。