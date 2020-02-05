武漢肺炎疫情衝擊 苗栗觀光餐飲業出現退訂潮

武漢肺炎疫情未減衝擊觀光餐飲業，苗栗市大型婚宴會館2月份被退了300餘桌，觀光飯店業者業績減少2至3成，業者擔心疫情持續發酵，盼政府能夠給予必要補助或減稅方案。

往年春節過後，各公司行號開始舉辦春酒，不過今年受到中國武漢新型冠狀病毒影響，不但平常餐宴大大減少，連原本訂桌和訂房都出現退訂潮，讓業者無奈只能讓員工先放假。

苗栗市一間婚宴會館副總張珈軍表示，自從武漢病毒爆發後，光是2月份就被退了300桌以上，這已占整個月的7成業績，和往年比較起來，可說是跌到谷底，目前除了請廚師和員工先放年假外，也加強餐飲設備消毒和殺菌作業，希望3月能夠找回客人。

泰安溫泉飯店業者徐萬澤指出，最近可能大家擔心疫情的關係，團體客「預防性」退房大約2成，房間數大約取消100間左右，不過因為寒假延長、規劃出國遊客減少、加上溫泉區大多在戶外空曠地區，散客部分則是略為增加。

業者表示，整體而言苗栗地區餐飲業2月業績約下滑5至7成，飯店業者退房率約2至3成，但病毒疫情直到現在還看不到減緩跡象，相關行業未來半年內，看不到榮景，期盼政府能夠規劃補助或減稅等相關措施，讓業者減少損失。