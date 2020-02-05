年後桃市連辦6場徵才 建議發燒咳嗽者避免參加

農曆年後向來是轉職旺季，桃園市政府就業服務處迎合民眾轉職需求，明天起將至21日在桃園、中壢等處規畫辦理6場現場徵才活動，總計邀請138家知名廠商共同參與，共釋出5600個以上職缺，因應武漢肺炎疫情，提醒參加徵才活動者自行配戴口罩，並配合活動現場量測體溫及消毒雙手，如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，請避免參加徵才活動。

市府就業服務處指出，6場次徵才活動廠商包含科技業、傳產業、物流業、服務業等多元化行業，尤其國泰飯店觀光事業旗下「和逸飯店，桃園青埔館」開幕在即，近期積極招募人才釋出113名職缺，包括客房、餐飲、休閒服務等6大類熱門職務，待業者可把握此次機會。

6場次徵才活動資訊依序為：2/7（五）18:00-20:30桃園勞工育樂中心（桃園市桃園區縣府路59號），邀請廠商包括立昌先進、寶雅國際、南亞塑膠等30家廠商，1000個職缺。

2/12（三）9:00-13:00陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），邀請廠商包括天蔥國際、敬鵬工業、大毅科技等31家廠商，1600個職缺。

2/12（三）10:00-16:00中壢區公所（桃園市中壢區環北路380號），國泰-和逸飯店桃園青埔店展店招募徵才，113個職缺。

2/19（三）9:00-13:00中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號），邀請廠商包括豪宬(PAUL 法式麵包甜點)、大江國際、台灣晶技等26家廠商，900個職缺。

2/19（三）13:30-16:00南門市民活動中心（桃園市桃園區三民路3段268號），邀請廠商包括瑞健公司、三商家購、海底撈火鍋等25家廠商，1000個職缺。

2/21（五）13:30-16:00中壢區公所（桃園市中壢區環北路380號），邀請廠商包括台一國際、瑞塔科技、欣興電子等25家廠商，1000個職缺。