親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普發表完國情咨文拒握手 波洛西當場撕掉講稿

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

年後桃市連辦6場徵才 建議發燒咳嗽者避免參加

2020-02-05 11:34聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

農曆年後向來是轉職旺季，桃園市政府就業服務處迎合民眾轉職需求，明天起將至21日在桃園、中壢等處規畫辦理6場現場徵才活動，總計邀請138家知名廠商共同參與，共釋出5600個以上職缺，因應武漢肺炎疫情，提醒參加徵才活動者自行配戴口罩，並配合活動現場量測體溫及消毒雙手，如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，請避免參加徵才活動。

市府就業服務處指出，6場次徵才活動廠商包含科技業、傳產業、物流業、服務業等多元化行業，尤其國泰飯店觀光事業旗下「和逸飯店，桃園青埔館」開幕在即，近期積極招募人才釋出113名職缺，包括客房、餐飲、休閒服務等6大類熱門職務，待業者可把握此次機會。

6場次徵才活動資訊依序為：2/7（五）18:00-20:30桃園勞工育樂中心（桃園市桃園區縣府路59號），邀請廠商包括立昌先進、寶雅國際、南亞塑膠等30家廠商，1000個職缺。

2/12（三）9:00-13:00陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），邀請廠商包括天蔥國際、敬鵬工業、大毅科技等31家廠商，1600個職缺。

2/12（三）10:00-16:00中壢區公所（桃園市中壢區環北路380號），國泰-和逸飯店桃園青埔店展店招募徵才，113個職缺。

2/19（三）9:00-13:00中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號），邀請廠商包括豪宬(PAUL 法式麵包甜點)、大江國際、台灣晶技等26家廠商，900個職缺。

2/19（三）13:30-16:00南門市民活動中心（桃園市桃園區三民路3段268號），邀請廠商包括瑞健公司、三商家購、海底撈火鍋等25家廠商，1000個職缺。

2/21（五）13:30-16:00中壢區公所（桃園市中壢區環北路380號），邀請廠商包括台一國際、瑞塔科技、欣興電子等25家廠商，1000個職缺。

市府就業服務處指出，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會至現場參與徵才活動，活動詳情請洽桃園市政府就業服務處就業促進課03-3386165、桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106，或上桃園市政府就業服務處網站http://oes.tycg.gov.tw/查詢。

農曆年後向來是轉職旺季，桃園市政府就業服務處迎合民眾轉職需求，明天起將至21日在...
農曆年後向來是轉職旺季，桃園市政府就業服務處迎合民眾轉職需求，明天起將至21日在桃園、中壢等處規畫辦理6場現場徵才活動，提醒參加徵才活動者自行配戴口罩，如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，請避免參加徵才活動。 圖／桃園市就業服務處提供
分享
農曆年後向來是轉職旺季，桃園市政府就業服務處迎合民眾轉職需求，明天起將至21日在...
農曆年後向來是轉職旺季，桃園市政府就業服務處迎合民眾轉職需求，明天起將至21日在桃園、中壢等處規畫辦理6場現場徵才活動，提醒參加徵才活動者自行配戴口罩，如有發燒、咳嗽等不適症狀，宜先行診療休養，請避免參加徵才活動。 圖／桃園市就業服務處提供
分享

徵才活動武漢肺炎甜點

延伸閱讀

iRent共享電動機車前進桃園 進駐六都營運...

3區隔離／台中24小時緊盯 新北、桃園拚零風...

防撞限高門架 桃市試辦告警系統

太旺！桃園市南華里今晚開出4個今彩539頭獎

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

竹北元宵2月8日猜燈謎 猜猜車要停哪才不會被拖吊

2020-02-05 12:02

拿油笐火夜遊慶元宵 2月8日點亮北埔小鎮

2020-02-05 11:29

荔枝椿象蠢動 農友請用藥防治

2020-02-05 00:03

新光吊橋竣工 留存老街溪記憶

2020-02-04 23:53

新月沙灘流失 竹縣獲前瞻補助改善

2020-02-04 23:46

防撞限高門架 桃市試辦告警系統

2020-02-04 23:29

桃青年局「桃青之星」報名開跑　總獎金高達25萬

2020-02-04 18:17

熱心化工廠2老闆回饋鄉里 免費送6000瓶消毒液防疫

2020-02-04 18:14

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42

母愛的花語 龍潭客庄茶園、魯冰花美麗相遇搶先看

2020-02-04 17:11

防誤闖撞限高門架 桃市試辦雷達偵測告警系統

2020-02-04 17:09

實名制限購口罩前 南崁里長暖心發口罩里民按讚

2020-02-04 16:50

防疫也要免疫力 中華大學送教職員「黃金蟲草」護肺

2020-02-04 16:45

武漢肺炎疫情延燒流感也要注意！台中流感疫情增溫

2020-02-04 16:29

荔枝椿象蠢蠢欲動 農業處呼籲農友配合共同藥劑防治

2020-02-04 16:23

竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

2020-02-04 16:21

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

桃園新光吊橋營造老街溪親水環境 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 15:33

竹市94歲國寶級花燈藝師蕭在淦 紙糊花燈技藝精湛

2020-02-04 14:56

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

楊梅慶元宵明登場 交通管制看這裡！

2020-02-04 12:23

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18

台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？

2020-02-04 21:06

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣

2020-02-04 19:42

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

2020-02-04 20:13

領先全國！屏東推太陽光電綠能堤防 可供650戶家庭用電

2020-02-04 15:21

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

台中有醫院只分到1盒口罩 後來因距離遠沒去領

2020-02-04 18:10

台中大智路8月可望完工 東豐快拚111年復工

2020-02-04 16:28

基隆市政府新注入年輕活力 沈詠珮接發言人兼機要秘書

2020-02-04 14:38

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24

台東釋迦慘跌10元？ 饒慶鈴嚴正駁斥：有的話縣府收購

2020-02-04 15:09

王定宇：從這兩個徴兆可以看出中國武漢疫情已經失控

2020-02-04 19:54

高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07

因應武肺炎疫情 台東熱氣球嘉年華順延到7/11登場

2020-02-04 17:24

竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

2020-02-04 16:21

鯨魚花燈是保特瓶所製 台灣燈會慈濟用資源回收物再造

2020-02-04 14:22

熱心化工廠2老闆回饋鄉里 免費送6000瓶消毒液防疫

2020-02-04 18:14

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12

武漢肺炎防疫期間 新北將爭取國內遊客

2020-02-04 13:32

烏來檢疫所名稱惹議 侯友宜：應同理心照顧同胞

2020-02-04 20:04

16名國軍進駐彰化口罩工廠 跟著排班、上料、包裝

2020-02-04 19:27

故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜

2020-02-05 07:46

把握美景！冷氣團發威 台南六甲落羽松整片紅更美了

2020-02-05 09:17

口罩實名制！屏東222健保藥局供應 8原鄉衛生所販售

2020-02-04 15:59

婦人要送議員鴨蛋 遇罷韓連署起爭執

2020-02-04 22:05

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44

身兼8大社團理事長 劉秀鳳被封高雄社團界大姐大

2020-02-04 19:22

口罩短缺 金門警方：以第一線同仁優先

2020-02-04 19:26

學區問題延宕逾9年 高雄仁武高楠里終於盼得解套

2020-02-04 17:09

影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU

2020-02-05 07:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top