拿油笐火夜遊慶元宵 2月8日點亮北埔小鎮

新竹縣北埔鄉2月8日舉辦「正月十五油笐火」活動，比照古早元宵節的慶祝作法，民眾晚上拿著用竹子製作的「油笐(ㄍㄤ)火」，組成遊行隊伍從古蹟區出發繞行秀巒山，民眾白天可以先到北埔各村及慈天宮廟埕前，製作自己的專屬火把，晚上一同體驗專屬北埔的節慶與文化。

北埔鄉公所表示，「油笐火」是用竹子自製的古早簡易火把，裁下竹子後先泡水避免爆裂，再利用布、柴油製成一端點燃發光、一端可以手持的「油笐火」。對老北埔人來說，火把不僅用來照明，更有著團結與傳承的歷史意義。

據說在日治時代，日本人憂心北埔當時的抗日勢力會影響統治，便在慈天宮後方開闢了一條筆直的道路，想藉此斬斷北埔的龍脈。光復後，深愛這塊土地的北埔人，自發性的號召親戚朋友人手一支油笐火，走上秀巒山，期盼透過延綿不斷的點點火光形成火龍，象徵接回北埔龍脈，這項活動也漸漸流傳下來，成為北埔在地的文化習俗活動。

鄉公所指出，拿「油笐火」的活動過去各村落都有零散的舉行過，自2016年才擴大舉辦，今年的油笐火活動預計在2月8日及9日舉辦，第一天在慈天宮廟埕前有在地專業志工進行油笐火DIY體驗教學，晚上動員鄉內民眾從各村手持油笐火集結至慈天宮廟坪廣場，並邀請遊客加入遊行隊伍體驗夜遊秀巒山和老街巷弄的樂趣。