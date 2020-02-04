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桃青年局「桃青之星」報名開跑　總獎金高達25萬

2020-02-04 18:17聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園是六都中最有年輕活力的城市，深知青年各項發展需求，致力打造「屬於年輕人的最佳舞台」。由桃園市府青年事務局主辦，桃園青年間最具指標性的青年達人「桃青之星」選拔賽，今年已邁入第4屆，本屆獎金突破前三屆新高，總獎金高達「25萬元」，鼓勵身懷絕技的青年懷抱夢想不放棄，踴躍爭取展現自我的絕佳機會！

「桃青之星」每屆報名人數都不斷地向上成長，去年已有超過200組優秀青年報名參加，其中歌唱、舞蹈、彈唱、熱音等佔多數比例，但去年明顯出現許多特殊才藝青年達人報名參加，如扯鈴、花式沙包、民俗舞蹈、B-BOX等。

「桃青之星」的徵選對才藝類別並無設限，不論是音樂、舞蹈或是各項才藝達人皆歡迎前來參賽，去年桃青之星便由花式調酒選手技冠群雄，贏得總冠軍及人氣大賞，更讓「桃青之星」有別於其他選拔活動，鼓勵15到35歲青年，有才藝就show出來的青年達人參與競賽。

第4屆「桃青之星」選拔賽即日起至3月2日歡迎才藝青年踴躍報名，凡是年齡介於15到35歲設籍於桃園或在桃園就學的青年、不限男女、不限才藝種類，皆可以個人身分或8人以下團體組隊報名參加，邀請擁有特色及實力，想大展身手表現藝能的青年，拿起設備錄製才藝影片，上傳網路與填妥資訊完成報名，主辦單位將邀請各領域專業評審針對才藝影片進行初選，選出優秀選手一同站上舞台進行複賽與決賽，爭取高額獎金及未來演出機會，想參與的才藝青年要把握時間投件。

今年的桃青之星選拔賽再提升獎金，總獎金高達25萬元！從第一名5萬元、第二名4萬元、第三名3萬元到入圍決賽的前20強選手都可獲得獎金鼓勵，經過決選才藝受到肯定的前10強優秀選手，還有機會獲得至少30場公開演出媒合機會及宣傳推廣。

夢想舞台等你來挑戰！網路報名即日起至3月2日截止收件，快來報名參加初選：http://bit.ly/2FSLmWA，更多活動詳情請上桃園市政府青年事務局網站及臉書粉絲專頁查詢。

桃園市府青年局主辦「桃青之星」選拔賽，本屆（第4屆）獎金突破前三屆新高，總獎金高...
桃園市府青年局主辦「桃青之星」選拔賽，本屆（第4屆）獎金突破前三屆新高，總獎金高達25萬元。圖／青年局提供
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桃園市府青年局主辦「桃青之星」選拔賽，本屆（第4屆）獎金突破前三屆新高，總獎金高...
桃園市府青年局主辦「桃青之星」選拔賽，本屆（第4屆）獎金突破前三屆新高，總獎金高達25萬元。圖／青年局提供
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桃園市府青年局主辦「桃青之星」選拔賽，本屆（第4屆）獎金突破前三屆新高，總獎金高...
桃園市府青年局主辦「桃青之星」選拔賽，本屆（第4屆）獎金突破前三屆新高，總獎金高達25萬元。圖／青年局提供
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