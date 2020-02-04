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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

武漢肺炎造成口罩搶購大戰，新竹縣13鄉鎮市長今天下午到縣府一起向縣長楊文科，為第一線基層公務人員及各鄉鎮清潔隊員陳情，盼縣府向中央爭取口罩，楊文科則請衛生局長殷東成轉呈中央地方的心聲，將請中央支應13鄉鎮市的基層公僕口罩2周共2萬2000個。

湖口鄉鄉長林志華表示，鄉鎮公所民政、社會、工務、農業等單位，每天都有很多洽公民眾，但因為口罩難買，基層公務人員執勤時心理壓力很大，尤其是每天面對人群及垃圾的清潔隊員們，口罩的需求更是非常急迫。

縣長楊文科聽完各鄉鎮市長心聲後，立刻請衛生局長殷東成轉呈中央地方心聲，並請各鄉鎮市公所儘速提報第一線基層同仁的人數，由縣府衛生局統一向中央爭取，並優先配發給清潔隊員。

除了清潔隊員外，公所的民政、農經、工務等課室也常常直接面對洽公民眾，一樣需要自保，所以也爭取納入公費配發口罩的對象，目前粗估所需數量，將請中央支應13鄉鎮市的基層公僕口罩2周共2萬2000個。

此外，2月22日竹東鎮將辦理鎮長補選，楊文科也要求選委會備妥乾洗手、消毒水及口罩等防疫用品，給竹東鎮77個投開票所的同仁。楊文科也呼籲民眾勤洗手、多喝溫熱開水保護身體，維持健康的身體。

縣府民政處長黃文旭表示，竹東鎮長補選有近6萬選民參與，防疫作業會特別謹慎，已訂在下周與中央選舉委員會及地方選務人員開會研商，屆時也會邀請衛生局人員與會。

另外，交旅處與新埔鎮公所下午也召開會議，最終決定新竹縣「2020年新埔花燈迎天穿系列活動」仍照常舉辦，不過2月8日的踩街隊伍，國中、小自行選擇是否繼續參加，部分樂器表演如口琴、薩克斯風，為避免飛沫傳染，不參與踩街。

武漢肺炎造成口罩搶購大戰，新竹縣13鄉鎮市長今天下午到縣府一起向縣長楊文科，為第...
武漢肺炎造成口罩搶購大戰，新竹縣13鄉鎮市長今天下午到縣府一起向縣長楊文科，為第一線基層公務人員及各鄉鎮清潔隊員陳情，盼縣府向中央爭取口罩。記者陳斯穎／攝影
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縣長楊文科聽完各鄉鎮市長心聲後，立刻請衛生局長殷東成轉呈中央地方的心聲，將請中央...
縣長楊文科聽完各鄉鎮市長心聲後，立刻請衛生局長殷東成轉呈中央地方的心聲，將請中央支應13鄉鎮市的基層公僕口罩2周共2萬2000個。記者陳斯穎／攝影
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口罩衛生局楊文科武漢肺炎

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