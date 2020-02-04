保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

武漢肺炎造成口罩搶購大戰，新竹縣13鄉鎮市長今天下午到縣府一起向縣長楊文科，為第一線基層公務人員及各鄉鎮清潔隊員陳情，盼縣府向中央爭取口罩，楊文科則請衛生局長殷東成轉呈中央地方的心聲，將請中央支應13鄉鎮市的基層公僕口罩2周共2萬2000個。

湖口鄉鄉長林志華表示，鄉鎮公所民政、社會、工務、農業等單位，每天都有很多洽公民眾，但因為口罩難買，基層公務人員執勤時心理壓力很大，尤其是每天面對人群及垃圾的清潔隊員們，口罩的需求更是非常急迫。

縣長楊文科聽完各鄉鎮市長心聲後，立刻請衛生局長殷東成轉呈中央地方心聲，並請各鄉鎮市公所儘速提報第一線基層同仁的人數，由縣府衛生局統一向中央爭取，並優先配發給清潔隊員。

除了清潔隊員外，公所的民政、農經、工務等課室也常常直接面對洽公民眾，一樣需要自保，所以也爭取納入公費配發口罩的對象，目前粗估所需數量，將請中央支應13鄉鎮市的基層公僕口罩2周共2萬2000個。

此外，2月22日竹東鎮將辦理鎮長補選，楊文科也要求選委會備妥乾洗手、消毒水及口罩等防疫用品，給竹東鎮77個投開票所的同仁。楊文科也呼籲民眾勤洗手、多喝溫熱開水保護身體，維持健康的身體。

縣府民政處長黃文旭表示，竹東鎮長補選有近6萬選民參與，防疫作業會特別謹慎，已訂在下周與中央選舉委員會及地方選務人員開會研商，屆時也會邀請衛生局人員與會。