防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

受武漢肺炎威脅影響，苗栗縣各國中寒假輔課程喊停或延後舉行，為協助學生與家長協力讓學習不中斷，縣府教育處呼籲家長和學生善用目前縣內及國內的數位學習平台與數位閱讀資源進行自主學習；苗栗縣公館國中還設計了自學網，老師能從後端了解學生是否上網學習，適時提醒與互動。

縣內國中今年寒假輔導課程原訂2月3日持續到7日，但因疫情影響臨時決定取消，全縣34校有31校取消寒輔，僅3校決定延至17日才開辦。

苗栗縣政府教育處學管科長徐建男指出，許多家長目前擔心學校延後開學，但國中會考日程並未跟著延後，教育處因此整理出相關的數位學習提供學生及家長參考，希望大家善用數位資源自主學習。

苗栗縣公館國中在寒輔課程取消後，校方迅速建立「109寒假自學趣」的自主學習網頁；校長方麗萍說，寒輔課程因防疫需求而取消，校方前一晚利用各種網路、通訊管道聯繫學生，3日當天一早她到校，發現全校700多名學生，只有4人因不知情而到校。

方麗萍說，校方經這次通報處理過程，發現學生運用網路取得訊息比率已達99.9％，且過去校內部分課程，老師也會充分運用網路學習資源或平台，指導學生上網學習，這次防疫取消寒輔課程，但學習不能中斷，因此校方3日上午就設立「自學趣」網頁，提供學生自學；自學趣網頁有七八九年級學習專區，還有九年級國中會考複習專區供學生上網學習。

公館國中英文科教師呂佳玲表示，近幾年已有愈來愈多老師運用「LearnMode學習吧」作為教學輔助平台，老師可透過學習吧，看到參加課程的學生是否已經觀看下學期教學影片、教學資料或繳交朗讀課文作業，另外老師也可透過Google Classroom確認學生是否繳交預習學習單字的朗讀錄音檔，這次因防疫停止寒輔課程，當天校內教師大家一起努力整理、建置自學趣網頁，盼學生不會因延後開學影響學習或國中會考。

苗栗縣教育處提供的相關數位學習網址包括：

教育部教育雲

教育部因材網

酷英網

酷課雲

學習吧

均一教育平台

PaGamO

國家圖書館（電子資料庫）

國立公共資訊圖書館（電子書）