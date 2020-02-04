親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

受武漢肺炎威脅影響，苗栗縣各國中寒假輔課程喊停或延後舉行，為協助學生與家長協力讓學習不中斷，縣府教育處呼籲家長和學生善用目前縣內及國內的數位學習平台與數位閱讀資源進行自主學習；苗栗縣公館國中還設計了自學網，老師能從後端了解學生是否上網學習，適時提醒與互動。

縣內國中今年寒假輔導課程原訂2月3日持續到7日，但因疫情影響臨時決定取消，全縣34校有31校取消寒輔，僅3校決定延至17日才開辦。

苗栗縣政府教育處學管科長徐建男指出，許多家長目前擔心學校延後開學，但國中會考日程並未跟著延後，教育處因此整理出相關的數位學習提供學生及家長參考，希望大家善用數位資源自主學習。

苗栗縣公館國中在寒輔課程取消後，校方迅速建立「109寒假自學趣」的自主學習網頁；校長方麗萍說，寒輔課程因防疫需求而取消，校方前一晚利用各種網路、通訊管道聯繫學生，3日當天一早她到校，發現全校700多名學生，只有4人因不知情而到校。

方麗萍說，校方經這次通報處理過程，發現學生運用網路取得訊息比率已達99.9％，且過去校內部分課程，老師也會充分運用網路學習資源或平台，指導學生上網學習，這次防疫取消寒輔課程，但學習不能中斷，因此校方3日上午就設立「自學趣」網頁，提供學生自學；自學趣網頁有七八九年級學習專區，還有九年級國中會考複習專區供學生上網學習。

公館國中英文科教師呂佳玲表示，近幾年已有愈來愈多老師運用「LearnMode學習吧」作為教學輔助平台，老師可透過學習吧，看到參加課程的學生是否已經觀看下學期教學影片、教學資料或繳交朗讀課文作業，另外老師也可透過Google Classroom確認學生是否繳交預習學習單字的朗讀錄音檔，這次因防疫停止寒輔課程，當天校內教師大家一起努力整理、建置自學趣網頁，盼學生不會因延後開學影響學習或國中會考。

苗栗縣教育處提供的相關數位學習網址包括：

教育部教育雲

教育部因材網

酷英網

酷課雲

學習吧

均一教育平台

PaGamO

國家圖書館（電子資料庫）

國立公共資訊圖書館（電子書）

苗栗縣立圖書館(苗栗文學電子書、雲端電子書等)

館中老師指導學生，平常就已運用網路學習平台作為教學輔助。圖／公館國中提供
館中老師指導學生，平常就已運用網路學習平台作為教學輔助。圖／公館國中提供
分享
苗栗縣公館國中建置「109寒假自學趣」，提供學生自主學習，有些課程老師還能從後端...
苗栗縣公館國中建置「109寒假自學趣」，提供學生自主學習，有些課程老師還能從後端掌握學生學習情況，增加互動。圖／公館國中提供
分享
苗栗縣公館國中建置「109寒假自學趣」，提供學生自主學習，有些課程老師還能從後端...
苗栗縣公館國中建置「109寒假自學趣」，提供學生自主學習，有些課程老師還能從後端掌握學生學習情況，增加互動。圖／公館國中提供
分享
苗栗縣公館國中建置「109寒假自學趣」，提供學生自主學習，有些課程老師還能從後端...
苗栗縣公館國中建置「109寒假自學趣」，提供學生自主學習，有些課程老師還能從後端掌握學生學習情況，增加互動。圖／公館國中提供
分享
館中老師指導學生，平常就已運用網路學習平台作為教學輔助。圖／公館國中提供
館中老師指導學生，平常就已運用網路學習平台作為教學輔助。圖／公館國中提供
分享

苗栗縣寒假圖書館武漢肺炎

延伸閱讀

企業自推有薪照顧假 黃偉哲參訪給肯定

世衛疫情圖排除台灣 全球防疫出現缺口

防疫期閱卷不停 學測非選標準公布

杭州封閉性管理防疫 鴻海當地據點影響有限

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44

桃青年局「桃青之星」報名開跑　總獎金高達25萬

2020-02-04 18:17

熱心化工廠2老闆回饋鄉里 免費送6000瓶消毒液防疫

2020-02-04 18:14

母愛的花語 龍潭客庄茶園、魯冰花美麗相遇搶先看

2020-02-04 17:11

防誤闖撞限高門架 桃市試辦雷達偵測告警系統

2020-02-04 17:09

實名制限購口罩前 南崁里長暖心發口罩里民按讚

2020-02-04 16:50

防疫也要免疫力 中華大學送教職員「黃金蟲草」護肺

2020-02-04 16:45

武漢肺炎疫情延燒流感也要注意！台中流感疫情增溫

2020-02-04 16:29

荔枝椿象蠢蠢欲動 農業處呼籲農友配合共同藥劑防治

2020-02-04 16:23

竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

2020-02-04 16:21

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

桃園新光吊橋營造老街溪親水環境 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 15:33

竹市94歲國寶級花燈藝師蕭在淦 紙糊花燈技藝精湛

2020-02-04 14:56

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

楊梅慶元宵明登場 交通管制看這裡！

2020-02-04 12:23

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

苗市福氣 宸鼎捐酒精防疫

2020-02-04 00:08

楊梅慶元宵、龍潭迎財神 相繼登場

2020-02-04 00:05

古雪雲 公館農會首位女總幹事

2020-02-04 00:00

竹市改善人行道 亮點計畫開工

2020-02-03 23:51

水利新創基地啟用 8廠商進駐

2020-02-03 23:44

防疫情擴散 竹東13~16日客家山歌賽延期

2020-02-03 23:25

防疫情擴散 竹市23日城市馬拉松停辦

2020-02-03 23:23

幼兒園開學 幼教補教業籲政府重視學生口罩難求問題

2020-02-03 19:38

執行署不動產通訊投標明登場 新竹分署鼓勵網路投標

2020-02-03 19:29

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

影／兒童口罩買嘸家長急 鄭文燦：未規定兒童人人戴口罩

2020-02-03 17:38

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

楊梅龍潭慶元宵5日登場 主燈「金錢鼠布丸」吸睛

2020-02-03 15:47

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

2020-02-03 22:37

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

台東南迴櫻花、木棉盛開 疫情讓賞花人潮大減

2020-02-04 09:44

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

防疫酒精也成搶手貨 菸酒公司台東門市：明每人限1瓶

2020-02-03 19:36

阿里山鄉超商少買不到口罩 鄉長：衛生所有提供

2020-02-03 19:50

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

基隆市政府新注入年輕活力 沈詠珮接發言人兼機要秘書

2020-02-04 14:38

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24

台東釋迦慘跌10元？ 饒慶鈴嚴正駁斥：有的話縣府收購

2020-02-04 15:09

新戲重現中華商場 社會學者激動想哭

2020-02-04 00:28

醫護怨1天僅2口罩 北市聯醫：非硬性規定

2020-02-03 22:22

行天宮「一定要戴口罩」 新北不強制廟宇遵守

2020-02-03 19:29

規定戴口罩學生卻輪流用？ 中市教局：一般學生不強制

2020-02-03 19:31

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

延後開學台中校長提疑難雜症 教育局作出四點決議

2020-02-03 19:33

台南歸仁都市計畫通盤檢討 1.63公頃公共設施用地解編

2020-02-03 19:38

領先全國！屏東推太陽光電綠能堤防 可供650戶家庭用電

2020-02-04 15:21

韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

2020-02-04 11:28

台中大智路8月可望完工 東豐快拚111年復工

2020-02-04 16:28

鯨魚花燈是保特瓶所製 台灣燈會慈濟用資源回收物再造

2020-02-04 14:22

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12

全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

2020-02-04 10:56

武漢肺炎疫情延燒流感也要注意！台中流感疫情增溫

2020-02-04 16:29

中捷接管18車站、路軌 綠線估年底通車

2020-02-04 00:11

台中有醫院只分到1盒口罩 後來因距離遠沒去領

2020-02-04 18:10

服務到家！ 金門家扶送菜給受扶助「自主隔離」家庭

2020-02-03 20:01

高雄大港旋轉橋 估5月啟用

2020-02-03 23:33

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

新北燈會照辦 台北燈節減規模 防疫大作戰

2020-02-04 00:44

3千人宜蘭走尪馬拉松元宵節隔天照跑 口罩戴不戴？

2020-02-04 12:13

藍海線說明會 3月再與地方溝通

2020-02-03 23:07

武漢疫情影響民眾少出門 宜蘭各風景區遊客數全面下滑

2020-02-04 11:49

口罩實名制！屏東222健保藥局供應 8原鄉衛生所販售

2020-02-04 15:59

武漢肺炎暑假延後 就怕出國旅遊泡湯

2020-02-04 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top