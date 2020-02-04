母愛的花語 龍潭客庄茶園、魯冰花美麗相遇搶先看

桃園市政府客家事務局、農業局舉辦「2020戀戀魯冰花」2月15至3月8日亮麗登場，客家委員會副主委范佐銘、農業委員會水土保持局台北分局副局長洪繼懋、桃園市游建華副市長等人今天在龍潭大北坑休閒農業區宣傳，透過魯冰花播種儀式，並結合敬天感恩舞蹈，表達對土地的尊敬及感謝。

客家局表示，雖然活動2月15日至3月8日正式登場，但是部分花區已經有50%盛開搶先賞花，歡選遊客攜家帶眷漫遊大北坑，感受茶園、魯冰花、客家文化及茶鄉之美。

游建華表示，每年的二、三月金黃色的魯冰花在茶樹間綻放，凋謝後成為奉獻大地的養分，魯冰花是客庄特色花卉，因為如同客家母親對家庭的奉獻與傳承，因此又被視為「客家母親花」。

為讓更多民眾了解魯冰花代表的意涵，市府今年邀請龍潭創作才女，入圍金曲獎最佳客語專輯的客家歌手葉鈺渟，創作活動主題曲「妳係魯冰花」，以朗朗上口的歌詞將感恩惜福的客家精神傳達出去。

客委會副主委范佐銘說，市府在大北坑休閒農業區辦理戀戀魯冰花活動，邀請國人賞花，並將傳統的客庄文化永續利用的價值觀念發揚光大，推廣永續、循環利用的精神。

除了賞花，活動以「孕育」作為主軸，將魯冰花孕育茶樹的母親精神，融合天地人文景緻及國寶級客籍文學家鍾肇政客語詩詞，將母親溫柔的叮嚀與默默付出成就子女的光彩，為活動打造五處文學地景裝置藝術，讓到訪旅客從金黃花海中尋訪裝置藝術，觀賞茶園、花海、遠山，感受有如母親般的療癒能量，體驗與自然共生，回歸自然樸實的客庄風貌。

龍潭大北坑休閒農業區有豐富的自然生態、歷史人文建築及藝術磚牆，是以客庄作為主題的休閒農業區。

客家事務局表示，今年的「戀戀魯冰花」除了有賞花區、音樂饗宴，也結合大北坑休閒農業區舉辦多元的農事體驗、小旅行、小農市集及茶席體驗等精彩活動，其中農事體驗及小旅行正開放網路報名中，歡迎大家一起來龍潭喝茶、賞花、聽音樂，感受花靚與茶香，體驗客庄休閒農業區慢食、慢遊的樸實慢活美學。