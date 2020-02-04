防誤闖撞限高門架 桃市試辦雷達偵測告警系統

桃園市近年屢傳超高車輛撞上限高門架事件，造成人車損傷，市府交通局爭取交通部經費，首創開發限高告警系統防護設施，先擇定龜山區青山路二段、文青路口與平鎮區振興路地下道2處試辦，利用雷達偵測若有超高車輛即將通過，就預先以CMS資訊可變式看板即時秀出「超高車段禁止進入」等圖文，並閃爍警示燈，若試辦成效良好，將擴大辦理。

桃園市交通局指出，蘆竹區油管路、榮興路及龜山區文化一路等處近年都曾發生車輛撞擊限高門架或被橋墩卡住等事故，雖然限高路段都有設置限高門架、牌面，且搭配垂桿或垂棒等設施警示超高車輛勿違規行駛限高路段，但類似撞擊誤闖事件仍層出不窮，引起居民陳情。

為避免駕駛人誤判車輛高度，市府交通局指出，經參考國外設計與用路人行車經驗，當超高車輛駛進限高地點鄰近路段時，會先透過雷達感應器偵測，若車輛超過限制高度，將即時將資訊傳送至前方的CMS資訊可變式看板，預先提醒、警示超高車輛要提前改道避免誤闖。

桃園市交通局最新開發的「超高車輛限高告警系統」防護設施，經會同里長會勘，擇定在龜山區青山路二段、文青路口與平鎮區振興路地下道2處試辦上路，前者限高2公尺、後者限高2.5公尺，市府已在限高門架前的20至50公尺前設置雷達感應器進行偵測，提前告警車輛。