武漢肺炎疫情延燒流感也要注意！台中流感疫情增溫

武漢肺炎疫情延燒，民眾也要注意流感疫情，疾管署監測資料顯示，台中市上周類流感門急診就醫率達21.78%，不但仍越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，而且較春節前高出近二倍，統計台中今年至今有30例流感併發重症，其中1名53歲男性癌症病患死亡。

台中市衛生局提醒民眾，台中市尚有公費疫苗4萬多劑，請符合公費疫苗施打對象盡速到合約醫療院所施打，增加保護力；去年台中市準備73萬105劑公費疫苗，第一階段小學到高中學生，第二階段老人及學齡前幼兒，第三階段開放50至64歲成人、孕婦及6個月以內嬰兒父母、高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者。

依據疾管署監測資料顯示，台中市1月12日到18日，類流感門急診就醫比率11.9%，1月19日到25日為14.74%，1月26日到2月1日，達21.78%，統計台中因流感併發重症累計30例，其中1名53歲男性癌症病患在年初死亡。