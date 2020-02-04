荔枝椿象蠢蠢欲動 農業處呼籲農友配合共同藥劑防治

苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽處聚集、取食與飛散等行為，預計1到2周會進入活躍期，農務科提醒，荔枝椿象用藥防治期程今年2月10日到3月9日，請農友到轄區農會申請荔枝椿象藥劑補助，並在期程內展開藥劑防治。

苗栗縣的荔枝龍眼種植主要集中西湖鄉，今年也請西湖鄉農會協助檢測荔枝椿象的族群密度。農務科提醒，越冬後，荔枝椿象要活動，荔枝椿象受到驚擾時，會噴出具有腐蝕性臭液，會造成皮膚灼傷，要多加注意。

農業指出，今年可能是荔枝龍眼盛產年，為保護蜂蜜、龍眼及荔枝等產值，縣府除補助農會所需共同防治藥劑並在龍眼主要種植區施放平腹小蜂外，今年特別增派人員展開荔枝椿象族群動態調查，控管害蟲數量並即時提醒農友防範荔枝椿象。

農務科指出，荔枝椿象正值越冬後甦醒，已有少數蟲體向嫩芽處聚集、取食及飛散等行為，避免擴散、繁殖，造成經濟損失與人體危害，請農友留意園內發生蟲體聚集熱區並在黃金防治時程用藥，切勿未戴防護措施時干擾害蟲以免受害。

農務科指出，春季是荔枝椿象繁殖期，也是越冬後蟲體最虛弱、對藥劑最敏感時間。為保護蜜蜂安全採蜜並避開荔枝龍眼開花期間的用藥，縣府請專家訂定苗栗縣荔枝椿象用藥防治期程在109年2月10日至3月9日。