親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

荔枝椿象蠢蠢欲動 農業處呼籲農友配合共同藥劑防治

2020-02-04 16:23聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽處聚集、取食與飛散等行為，預計1到2周會進入活躍期，農務科提醒，荔枝椿象用藥防治期程今年2月10日到3月9日，請農友到轄區農會申請荔枝椿象藥劑補助，並在期程內展開藥劑防治。

苗栗縣的荔枝龍眼種植主要集中西湖鄉，今年也請西湖鄉農會協助檢測荔枝椿象的族群密度。農務科提醒，越冬後，荔枝椿象要活動，荔枝椿象受到驚擾時，會噴出具有腐蝕性臭液，會造成皮膚灼傷，要多加注意。

農業指出，今年可能是荔枝龍眼盛產年，為保護蜂蜜、龍眼及荔枝等產值，縣府除補助農會所需共同防治藥劑並在龍眼主要種植區施放平腹小蜂外，今年特別增派人員展開荔枝椿象族群動態調查，控管害蟲數量並即時提醒農友防範荔枝椿象。

農務科指出，荔枝椿象正值越冬後甦醒，已有少數蟲體向嫩芽處聚集、取食及飛散等行為，避免擴散、繁殖，造成經濟損失與人體危害，請農友留意園內發生蟲體聚集熱區並在黃金防治時程用藥，切勿未戴防護措施時干擾害蟲以免受害。

農務科指出，春季是荔枝椿象繁殖期，也是越冬後蟲體最虛弱、對藥劑最敏感時間。為保護蜜蜂安全採蜜並避開荔枝龍眼開花期間的用藥，縣府請專家訂定苗栗縣荔枝椿象用藥防治期程在109年2月10日至3月9日。

農業處提醒，農友在田間作業時應做好身體防護、落實安全用藥以保護苗栗縣農產食品安全及生態永續發展的願景。

苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽...
苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽處聚集、取食與飛散等行為。記者劉星君／翻攝
分享
苗栗縣府農業處今年請西湖鄉農會協助檢測荔枝椿象的族群密度。記者劉星君／翻攝
苗栗縣府農業處今年請西湖鄉農會協助檢測荔枝椿象的族群密度。記者劉星君／翻攝
分享
苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽...
苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽處聚集、取食與飛散等行為。記者劉星君／翻攝
分享
苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽...
苗栗縣政府農業處指出，近期調查荔枝椿象正值越冬後甦醒之際，已有少數蟲體開始向嫩芽處聚集、取食與飛散等行為。記者劉星君／翻攝
分享

荔枝椿象苗栗縣蜜蜂

延伸閱讀

部分茶葉高麗菜凍傷 南投農業處籲做好防寒

影／嘉義八掌溪黑面琵鷺再添1死 農業處積極尋...

把握荔枝椿象「越冬期」 嘉縣農業處籲農民加強...

氣溫回升…荔枝椿象聚集 農業局籲農友開始藥劑...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

2020-02-04 16:21

保護第一線基層公僕 竹縣將向中央爭取2萬2000個口罩

2020-02-04 17:44

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42

母愛的花語 龍潭客庄茶園、魯冰花美麗相遇搶先看

2020-02-04 17:11

防誤闖撞限高門架 桃市試辦雷達偵測告警系統

2020-02-04 17:09

實名制限購口罩前 南崁里長暖心發口罩里民按讚

2020-02-04 16:50

防疫也要免疫力 中華大學送教職員「黃金蟲草」護肺

2020-02-04 16:45

武漢肺炎疫情延燒流感也要注意！台中流感疫情增溫

2020-02-04 16:29

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

桃園新光吊橋營造老街溪親水環境 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 15:33

竹市94歲國寶級花燈藝師蕭在淦 紙糊花燈技藝精湛

2020-02-04 14:56

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

楊梅慶元宵明登場 交通管制看這裡！

2020-02-04 12:23

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

苗市福氣 宸鼎捐酒精防疫

2020-02-04 00:08

楊梅慶元宵、龍潭迎財神 相繼登場

2020-02-04 00:05

古雪雲 公館農會首位女總幹事

2020-02-04 00:00

竹市改善人行道 亮點計畫開工

2020-02-03 23:51

水利新創基地啟用 8廠商進駐

2020-02-03 23:44

防疫情擴散 竹東13~16日客家山歌賽延期

2020-02-03 23:25

防疫情擴散 竹市23日城市馬拉松停辦

2020-02-03 23:23

幼兒園開學 幼教補教業籲政府重視學生口罩難求問題

2020-02-03 19:38

執行署不動產通訊投標明登場 新竹分署鼓勵網路投標

2020-02-03 19:29

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

影／兒童口罩買嘸家長急 鄭文燦：未規定兒童人人戴口罩

2020-02-03 17:38

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

楊梅龍潭慶元宵5日登場 主燈「金錢鼠布丸」吸睛

2020-02-03 15:47

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

蘇揆拍板6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:45

4日起超商不賣口罩 你一定要知道的買口罩Q&A

2020-02-03 22:11

全球疫情地圖／馬來西亞增至10例確診、香港爆首例死亡 全球累計共427死

2020-02-04 15:58

大陸民眾狂掃口罩 日人見「這款」無人買網笑翻

2020-02-03 21:16

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

2020-02-04 09:00

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

湖北正妹曝隔離區「人間地獄」引關注 再發文致謝醫護

2020-02-04 10:47

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

2020-02-04 13:05

世衛秘書長再籲各國政府：無須為防疫 限制旅遊和貿易

2020-02-03 18:36

影／曼德勒機場停飛台灣？ 旅行社求救「228人滯留」

2020-02-04 10:44

吳德榮：上周寒流 繼霸王級寒流後最強

2020-02-04 07:17

武漢台商昨夜包機抵台 三大人、一幼童有症狀送醫

2020-02-04 08:46

實名制後口罩去哪買？哪些是健保特約藥局？三招可查詢

2020-02-04 11:29

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

2020-02-03 19:08

超商明起不賣口罩 2月6日起持健保卡在藥局買

2020-02-03 21:22

行政院拍板6日起口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:53

獨／找男乘客聊天被控騷擾 他爬火車頂被高壓電擊

2020-02-03 18:27

「可惡送人了」口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷：下個缺貨的是它

2020-02-04 15:24

賣場PM2.5口罩整排沒人搶 網曝真相：有用的話早就搶爆

2020-02-03 19:34

全國大學統一延到225開學 警大4日決定開學日

2020-02-03 19:32

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

影／遺體這麼多！陸偷拍者揭武漢醫院慘況 被公安帶走

2020-02-04 12:42

合歡山公路暗夜驚傳火燒車 埔里夫婦燒成焦屍

2020-02-04 11:32

台股千點地震 最抗震的高股息ETF報你知

2020-02-03 20:53

iPhone換電池只要990元 不限用戶全台myfone門市皆可修

2020-02-03 22:54

影／武漢台商抵台 4輛遊覽車駛入台中市隔離地點

2020-02-04 08:57

路邊見三隻流浪貓 男子「用熱咖啡淋小貓」網竟一面倒讚翻

2020-02-03 21:59

為何武漢肺炎各國撤僑時間都在半夜？韓媒曝「暗黑原因」

2020-02-04 10:10

醫師笑：口罩實名制貢獻大 數學教育史上大突破

2020-02-04 10:17

口罩7天限買2片 醫生嘆：口罩現在可能真要重複使用了

2020-02-04 07:35

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

2020-02-04 10:43

口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59

武漢肺炎WHO灌水我確診13例 陳時中：已嚴正抗議

2020-02-04 14:16

武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理

2020-02-04 08:51

武漢肺炎 我7日起限制兩周內曾赴中國的外籍人士入境

2020-02-04 14:41

全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

2020-02-03 21:26

0是奇數還偶數？口罩實名制分流 衛福部小編激動解答

2020-02-04 10:02

錯認防疫股漲停3天…股民夢醒時分 「花王」跌停

2020-02-04 11:31

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢業沒

2020-02-04 07:42

我武漢肺炎升級！ 浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

2020-02-04 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top