竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

新竹縣政府為改善竹北市新月沙灘日益嚴重的海岸侵蝕問題，並重現新豐鄉坡頭水港石滬歷史地景，向中央爭取前瞻基礎建設的「全國水環境改善計畫」，獲得5064.6萬元，進行2項環境改善工程，包含沙灘復育、休閒步道串連等，預計今年底完工。

縣府表示，縣府獲得中央補助，將進行「頭前溪整體水岸環境營造計畫—竹北新月沙灘整體景觀環境改善」及「新竹海岸線水環境整體改善計畫—坡頭村石滬海岸親水空間改善工程」。

其中，新月沙灣位於竹北市坎仔腳，北起山腳漁澳，南至鳳山溪河口，綿延1.5里均為細質沙灣，潮間帶長，是北部最漂亮的海岸。受到新竹漁港興建產生的突堤效應影響，沙灘大量流失，海浪直接侵蝕陸地，損壞陸上設施，威脅保安林後方年產值達數億元的烏魚養殖魚塭，去年起更因極端氣候，常有狂風暴雨更加劇侵蝕，海岸保護工作刻不容緩。

前瞻建設核定「竹北新月沙灘整體景觀環境改善」工程經費4487萬2000元，其中3500萬元由中央補助，地方配合款987萬2000元，由竹北市公所辦理，工程內容包含海岸保護、1公里長的沙灘復育及休閒步道、自行車道的串連。

另外，新豐坡頭漁港北側約1.2公里處，有過去漁民留下的百年石滬景觀，是新竹縣唯一的漁業歷史地景，「坡頭村石滬海岸親水空間改善工程」前瞻核定經費577萬元，中央補助450萬元，地方配合款127萬元。