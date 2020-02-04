桃園新光吊橋營造老街溪親水環境 找回平鎮歷史記憶

桃園市長鄭文燦今天出席平鎮區新光吊橋竣工、伯公潭水環境營造開工典禮，表示平鎮區富有歷史、人文與生態，為保留歷史資源，市府推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀」計畫，其中新光吊橋工程是該計畫的最後一部份，去年11月完工，同時保留民國56年新光合纖公司建置的吊橋橋塔遺址，在下游設置新式人行吊橋，連接右岸自行車步道，完善老街溪平鎮段歷史休憩路廊。

鄭文燦說，為透過水資源進行歷史資源的傳承及推廣，市府辦理伯公潭水環境營造工程，修復位於新光路的伯公潭橋及中興路的安樂橋，兩橋都是紅磚糯米拱橋，融合附近生態公園、濕地、客家文化等，增加伯公潭水環境的景觀多樣性並活化歷史。

鄭文燦指出，市府積極推動老街溪治理及親水環境營造計畫，以老街溪開蓋段為中心，上游至平鎮，下游至中壢，保留傳統文化及活化河岸兩側綠地，營造河岸親水的休憩空間，其中平鎮段從石門大圳系統、鎮南橋、伯公潭橋到八字圳區域，富有重要歷史場景，包括黃復興號藥材商、千頃第客家傳統三合院建築、鴉片煙潭、乙未戰爭古戰場等，成為「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」的一部分，獲經濟部核定前瞻基礎建設計畫補助1.38億元，透過環境整理保留重要歷史資源，將閒置水岸公有土地結合周圍綠帶，打造優質水岸活動場域。

鄭文燦表示，老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫的「平鎮鐵騎風光」工程、八角塘周邊環境改善工程、石門大圳休憩路廊串連工程已竣工，整建護岸約450公尺及新設長約1.86公里的自行車步道，新光吊橋完工後，老街溪平鎮段逐步整治完成。

市府後續將接續整治中壢段部分，目前已爭取前瞻基礎建設計畫補助8.7億元，辦理環北橋至高速公路橋二岸堤防約2.6公里改善，也將持續提報計畫，爭取高速公路橋至領航南橋24.36億元補助。藉由老街溪治理及親水環境營造計畫，提升老街溪防洪標準並營造自行車步道網絡，將老街溪流域發展成為歷史與現代並存的休憩空間。

新光合成纖維公司董事長吳東昇表示，新光合纖公司在平鎮設廠已50年，感謝市府團隊恢復新光吊橋名稱，保留並修復古蹟，他們深感榮耀，也讓地方的共同記憶可以永久留存。