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竹市94歲國寶級花燈藝師蕭在淦 紙糊花燈技藝精湛

2020-02-04 14:56聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

竹市國寶級花燈藝師蕭在淦1927年出生於新竹，今年94歲，自1991至1993年連續三年拿下新竹都城隍廟花燈競賽首獎，獲贈都城隍廟之寶「金門保障」複刻版匾額一只，是連續3年奪冠才能享有的殊榮，後來他參加全國性比賽獲獎無數，作品也受邀至歐美、加拿大參展，成為台灣國寶級的花燈藝師。

蕭在淦從小喜歡接觸各種童玩物件，幼時看到住處附近的長輩以手工製作花燈，不只看出興趣，還嘗試動手製作，加上與生俱來不用構圖、打草稿的天賦異稟，間接習得花燈技藝；17歲受日本政府徵召，前往日本神奈川、關西奈良等空軍基地接受飛機維修員訓練，3年嚴格訓練經驗，讓蕭在淦在工作之餘，不斷學習日本其他的在地工藝，也為日後精湛手藝打下深厚基礎。

回台後，蕭在淦結婚成家，除了經營商鋪，也幫朋友製作紙紮，在歲月積累下，蕭在淦手藝臻於成熟，各種媒材花燈都能栩栩如生，充滿生命力；但隨時局變遷，手工製作花燈並非當時職業環境首選，蕭在淦仍未曾放棄熱愛的花燈。

對比其他燈藝師，花燈骨架的成型必須要一體成型打基底，布料才能夠順利黏上去，是蕭在淦作品中，最難也最費力的設計。蕭在淦長年在製作花燈的路上，總被問，「花燈與燈籠差在哪裡？」，蕭在淦都自信表示，「燈籠就是現在的手電筒，而把一樣東西，注意它的每個細節拼黏成燈，就是花燈」。

中華文化總會與新竹市政府今天合作發布《匠人魂》系列第21部花燈篇「祈心成願」影片，介紹現年94歲的新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作絢麗花燈近80年的故事。新竹市長林智堅表示，蕭在淦一輩子為花燈藝術付出的努力，並表示他講究慢工出細活的「匠人魂」。

「把發生的事拿來糊成燈那也是花燈」，蕭在淦說，早期喜歡糊「人間三奇」龍、鳳凰與麒麟，後來則把社會故事糊成燈，流傳大眾。影片發表後，由文化總會副會長江春男代表兼任會長的總統蔡英文，頒發「匠人魂錦旗」給蕭在淦，代表匠人一生懸命的精神得到重視，也希望藉此讓更多人重視在地無形文化資產。

文化局表示，新竹都城隍廟擁有全台歷史最悠久的花燈競賽，自1932年開始舉行迎花燈活動，在地俗稱「迎熱鬧」。文總「祈心成願」影片選在元宵節前上線，凸顯新竹市當地文化特色與重視文化保存傳承，《匠人魂#21祈心成願》即日起可在文總Facebook、Youtube搜尋播放。

新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
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中華文化總會與新竹市政府今天合作發佈《匠人魂》系列第21部花燈篇「祈心成願」影片...
中華文化總會與新竹市政府今天合作發佈《匠人魂》系列第21部花燈篇「祈心成願」影片，介紹新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作絢麗花燈近80年的故事。記者張雅婷／攝影
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新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
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新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
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新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
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中華文化總會與新竹市政府今天合作發佈《匠人魂》系列第21部花燈篇「祈心成願」影片...
中華文化總會與新竹市政府今天合作發佈《匠人魂》系列第21部花燈篇「祈心成願」影片，介紹新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作絢麗花燈近80年的故事。記者張雅婷／攝影
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新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
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新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
新竹市國寶級花燈燈藝師蕭在淦作品。記者張雅婷／攝影
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花燈新竹城隍廟

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