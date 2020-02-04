新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

桃園市平鎮區今天早上舉行「新光吊橋竣工典禮暨伯公潭水環境營造開工典禮」，桃園市長鄭文燦出席活動時表示，平鎮富有歷史、人文與生態，為保留歷史資源，市府推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，其中「新光吊橋工程」為該計畫的最後一部分，已於去年11月完工，保留民國56年新光合纖公司所建置的吊橋橋塔遺址，並於其下游設置新式人行吊橋，連接右岸自行車步道，完善老街溪平鎮段歷史休憩路廊。

另外，為透過水資源進行歷史資源的傳承及推廣，市府辦理「伯公潭水環境營造工程」，修復位於新光路的伯公潭橋及中興路的安樂橋（皆為紅磚糯米拱橋），融合附近生態公園、濕地、客家文化等，增加伯公潭水環境的景觀多樣性並活化歷史。

鄭文燦提及，市府積極推動老街溪治理及親水環境營造計畫，以老街溪開蓋段為中心，上游至平鎮，下游至中壢，保留傳統文化及活化河岸兩側綠地，營造河岸親水的休憩空間。

其中的平鎮段部分，範圍從石門大圳系統、鎮南橋、伯公潭橋到八字圳區域，富有重要歷史場景，包括黃復興號藥材商、千頃第客家傳統三合院建築、鴉片煙潭、乙未戰爭古戰場等，成為「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」的一部分，獲經濟部核定前瞻計畫補助1.38億元，透過環境整理保留重要歷史資源，將閒置水岸公有土地結合周圍綠帶，打造優質水岸活動場域。

鄭文燦表示，「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」的「平鎮鐵騎風光工程」、「八角塘周邊環境改善工程」及「石門大圳休憩路廊串連工程」已辦竣，整建護岸約450公尺及新設長約1.86公里的自行車步道，「新光吊橋工程」完工後，老街溪平鎮段逐步整治完成。