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新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市平鎮區今天早上舉行「新光吊橋竣工典禮暨伯公潭水環境營造開工典禮」，桃園市長鄭文燦出席活動時表示，平鎮富有歷史、人文與生態，為保留歷史資源，市府推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，其中「新光吊橋工程」為該計畫的最後一部分，已於去年11月完工，保留民國56年新光合纖公司所建置的吊橋橋塔遺址，並於其下游設置新式人行吊橋，連接右岸自行車步道，完善老街溪平鎮段歷史休憩路廊。

另外，為透過水資源進行歷史資源的傳承及推廣，市府辦理「伯公潭水環境營造工程」，修復位於新光路的伯公潭橋及中興路的安樂橋（皆為紅磚糯米拱橋），融合附近生態公園、濕地、客家文化等，增加伯公潭水環境的景觀多樣性並活化歷史。

鄭文燦提及，市府積極推動老街溪治理及親水環境營造計畫，以老街溪開蓋段為中心，上游至平鎮，下游至中壢，保留傳統文化及活化河岸兩側綠地，營造河岸親水的休憩空間。

其中的平鎮段部分，範圍從石門大圳系統、鎮南橋、伯公潭橋到八字圳區域，富有重要歷史場景，包括黃復興號藥材商、千頃第客家傳統三合院建築、鴉片煙潭、乙未戰爭古戰場等，成為「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」的一部分，獲經濟部核定前瞻計畫補助1.38億元，透過環境整理保留重要歷史資源，將閒置水岸公有土地結合周圍綠帶，打造優質水岸活動場域。

鄭文燦表示，「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」的「平鎮鐵騎風光工程」、「八角塘周邊環境改善工程」及「石門大圳休憩路廊串連工程」已辦竣，整建護岸約450公尺及新設長約1.86公里的自行車步道，「新光吊橋工程」完工後，老街溪平鎮段逐步整治完成。

後續市府將接續整治中壢段部分，目前已爭取前瞻基礎建設計畫補助8.7億元，辦理環北橋至高速公路橋二岸堤防改善（約2.6公里），也將持續提報計畫，爭取高速公路橋至領航南橋24.36億元補助。藉由老街溪治理及親水環境營造計畫，提升老街溪防洪標準並營造自行車步道網絡，將老街溪流域發展成為歷史與現代並存的休憩空間。

新光吊橋保留民國56年新光合纖公司所建置的吊橋橋塔遺址，並於其下游設置新式人行吊...
新光吊橋保留民國56年新光合纖公司所建置的吊橋橋塔遺址，並於其下游設置新式人行吊橋，連接右岸自行車步道。圖／新聞處提供
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桃園市平鎮區今天早上舉行「新光吊橋竣工典禮暨伯公潭水環境營造開工典禮」。圖／新聞...
桃園市平鎮區今天早上舉行「新光吊橋竣工典禮暨伯公潭水環境營造開工典禮」。圖／新聞處提供
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