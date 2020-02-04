親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹一名33歲的粘姓男子，日前在家睡覺休息卻一覺不醒，幸好母親發現及時送醫，到院時粘姓男子意識不清，昏迷指數只有10分，且血壓過高，經電腦斷層確診黏男小腦出血，出血量高達30cc到40cc，壓迫腦幹造成急性腦積水。醫師施以「開顱併顱內血腫清除手術及腦室引流手術」成功搶救，患者出院後接受中醫針灸及復健治療，目前恢復狀況非常良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室主任游俊豪表示，腦中風不再只是老年人專利，年輕族群也有高危險群，高血壓是年輕型腦中風最常見的危險因子，年輕人常熬夜工作，如科技業輪班、加班，自律神經功能受影響，連帶影響血壓，「覺得年輕就輕忽，沒有好好處理」，結果可能引發急性腦中風。

黏姓男子說，他從事製造業，有時需要加班，本身有原發性高血壓但未服藥，前一陣子天氣轉冷，當天他在家睡覺休息，醒後來覺得頭有點暈，認為可能是工作累，就躺下繼續睡，沒想到後來母親來覺他時，才發現叫不醒，趕緊打119叫救護車。

神經外科醫師巫智穎表示，「開顱併顱內血腫清除手術及腦室引流手術」先將頭蓋骨鋸開6公分，再切開腦膜，依電腦斷層定位血塊位置，微創手術精準清除40cc的血塊。粘姓病患開刀後到加護病房，隔天就清醒並移除呼吸管，手腳可自由活動，5天後轉普通病房，約兩周出院，目前持續復健和針灸，恢復狀況良好。

中醫科醫師黃詩偉指出，根據國內健保資料庫的分析研究指出，腦中風的病患搭配中醫治療，不僅可以加速復元，縮短住院天數，改善生活品質，更可以預防二次中風，降低6成中風再發率。

粘姓病患搭配中醫的頭皮針針灸，針對百會、四神聰等頭部穴位針灸，刺激頭部，加強腦部血流循環也加速腦神經修復，另外也透過針灸手腳穴位，促進身體循環，加速手腳活動恢復。

復健科醫師何宇淳則強調，粘姓病患手術治療非常成功，留下的神經後遺症並不多，病人說話口齒不清的情形，已經完全復原，因還有肢體活動的動作障礙，目前進行平衡協調及眩暈復健，未來的功能復原可達到九成以上。

游俊豪提醒民眾，要定期量血壓，不管多年輕，一旦健檢曾出現高血壓、高血糖、高血脂等症狀，都該培養每天固定時間量2次血壓的習慣，也要維持正常作息，控制飲食、多運動、少熬夜，少抽菸。

中醫科醫師黃詩偉（左）指出，粘姓病患（右）搭配中醫的頭皮針針灸，針對百會、四神聰...
中醫科醫師黃詩偉（左）指出，粘姓病患（右）搭配中醫的頭皮針針灸，針對百會、四神聰等頭部穴位針灸，刺激頭部，加強腦部血流循環也加速腦神經修復。記者陳斯穎／攝影
分享
神經外科醫師巫智穎表示（右），到院時粘姓男子意識不清，且血壓過高，經電腦斷層確診...
神經外科醫師巫智穎表示（右），到院時粘姓男子意識不清，且血壓過高，經電腦斷層確診黏男小腦出血，壓迫腦幹造成急性腦積水。記者陳斯穎／攝影
分享
粘姓病患（左三）經過中西醫合併整治 ，目前恢復狀況良好。記者陳斯穎／攝影
粘姓病患（左三）經過中西醫合併整治 ，目前恢復狀況良好。記者陳斯穎／攝影
分享
復健科醫師何宇淳表示，粘姓病患因還有肢體活動的動作障礙，目前進行平衡協調及眩暈復...
復健科醫師何宇淳表示，粘姓病患因還有肢體活動的動作障礙，目前進行平衡協調及眩暈復健，未來的功能復原可達到九成以上。記者陳斯穎／攝影
分享

腦中風微創手術針灸

延伸閱讀

買不到酒精用偷的？ 新竹診所廁所酒精不翼而飛

新竹市府發放1.6萬個兒童口罩 供私幼緊急使...

執行署不動產通訊投標明登場 新竹分署鼓勵網路...

司機中風自撞停車 堅持回報公司再就醫

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

楊梅慶元宵明登場 交通管制看這裡！

2020-02-04 12:23

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

苗市福氣 宸鼎捐酒精防疫

2020-02-04 00:08

楊梅慶元宵、龍潭迎財神 相繼登場

2020-02-04 00:05

古雪雲 公館農會首位女總幹事

2020-02-04 00:00

竹市改善人行道 亮點計畫開工

2020-02-03 23:51

水利新創基地啟用 8廠商進駐

2020-02-03 23:44

防疫情擴散 竹東13~16日客家山歌賽延期

2020-02-03 23:25

防疫情擴散 竹市23日城市馬拉松停辦

2020-02-03 23:23

幼兒園開學 幼教補教業籲政府重視學生口罩難求問題

2020-02-03 19:38

執行署不動產通訊投標明登場 新竹分署鼓勵網路投標

2020-02-03 19:29

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

影／兒童口罩買嘸家長急 鄭文燦：未規定兒童人人戴口罩

2020-02-03 17:38

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

楊梅龍潭慶元宵5日登場 主燈「金錢鼠布丸」吸睛

2020-02-03 15:47

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50

新竹縣推優良餐飲店家 消費可抽氣炸鍋等好禮

2020-02-03 11:26

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

2020-02-03 22:37

影／搭車可見台灣海峽、光雕美景 淡海輕軌藍海線年底通車

2020-02-03 18:02

淡水台2乙人行車道翻新 輕鬆串連各大景點不中斷

2020-02-03 18:40

口罩來了！竹縣今發放1.8萬個給轄內私幼 供緊急使用

2020-02-03 19:26

防疫酒精也成搶手貨 菸酒公司台東門市：明每人限1瓶

2020-02-03 19:36

阿里山鄉超商少買不到口罩 鄉長：衛生所有提供

2020-02-03 19:50

台東南迴櫻花、木棉盛開 疫情讓賞花人潮大減

2020-02-04 09:44

要注意！ 學甲警方加強取締交通違規

2020-02-03 16:48

新北府會關係緊張？ 侯友宜：不擔心

2020-02-03 16:14

影／15公尺高章魚爬滿樓 台灣燈會動物狂歡嘉年華燈驚艷

2020-02-03 18:24

新戲重現中華商場 社會學者激動想哭

2020-02-04 00:28

醫護怨1天僅2口罩 北市聯醫：非硬性規定

2020-02-03 22:22

行天宮「一定要戴口罩」 新北不強制廟宇遵守

2020-02-03 19:29

規定戴口罩學生卻輪流用？ 中市教局：一般學生不強制

2020-02-03 19:31

延後開學台中校長提疑難雜症 教育局作出四點決議

2020-02-03 19:33

盧秀燕籲教部同步規定私幼停課 中市心安餐券持續供應

2020-02-03 18:28

嘉義善心人士捐贈口罩至偏鄉 長輩嘆沒戴口罩還受歧視

2020-02-03 17:43

台南歸仁都市計畫通盤檢討 1.63公頃公共設施用地解編

2020-02-03 19:38

韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

2020-02-04 11:28

影／兒童口罩買嘸家長急 鄭文燦：未規定兒童人人戴口罩

2020-02-03 17:38

服務到家！ 金門家扶送菜給受扶助「自主隔離」家庭

2020-02-03 20:01

全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

2020-02-04 10:56

中捷接管18車站、路軌 綠線估年底通車

2020-02-04 00:11

高雄大港旋轉橋 估5月啟用

2020-02-03 23:33

新北燈會照辦 台北燈節減規模 防疫大作戰

2020-02-04 00:44

嘉縣教育處憂延後開學 積極訪視易群聚感染補習班

2020-02-03 15:36

嘉市公立幼兒園 開學前防疫不停歇

2020-02-03 16:22

防範武漢肺炎 高市府送漂白水清潔社區環境

2020-02-03 16:51

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

藍海線說明會 3月再與地方溝通

2020-02-03 23:07

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12

武漢疫情影響民眾少出門 宜蘭各風景區遊客數全面下滑

2020-02-04 11:49

執行署不動產通訊投標明登場 新竹分署鼓勵網路投標

2020-02-03 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top