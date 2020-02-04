新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

新竹一名33歲的粘姓男子，日前在家睡覺休息卻一覺不醒，幸好母親發現及時送醫，到院時粘姓男子意識不清，昏迷指數只有10分，且血壓過高，經電腦斷層確診黏男小腦出血，出血量高達30cc到40cc，壓迫腦幹造成急性腦積水。醫師施以「開顱併顱內血腫清除手術及腦室引流手術」成功搶救，患者出院後接受中醫針灸及復健治療，目前恢復狀況非常良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室主任游俊豪表示，腦中風不再只是老年人專利，年輕族群也有高危險群，高血壓是年輕型腦中風最常見的危險因子，年輕人常熬夜工作，如科技業輪班、加班，自律神經功能受影響，連帶影響血壓，「覺得年輕就輕忽，沒有好好處理」，結果可能引發急性腦中風。

黏姓男子說，他從事製造業，有時需要加班，本身有原發性高血壓但未服藥，前一陣子天氣轉冷，當天他在家睡覺休息，醒後來覺得頭有點暈，認為可能是工作累，就躺下繼續睡，沒想到後來母親來覺他時，才發現叫不醒，趕緊打119叫救護車。

神經外科醫師巫智穎表示，「開顱併顱內血腫清除手術及腦室引流手術」先將頭蓋骨鋸開6公分，再切開腦膜，依電腦斷層定位血塊位置，微創手術精準清除40cc的血塊。粘姓病患開刀後到加護病房，隔天就清醒並移除呼吸管，手腳可自由活動，5天後轉普通病房，約兩周出院，目前持續復健和針灸，恢復狀況良好。

中醫科醫師黃詩偉指出，根據國內健保資料庫的分析研究指出，腦中風的病患搭配中醫治療，不僅可以加速復元，縮短住院天數，改善生活品質，更可以預防二次中風，降低6成中風再發率。

粘姓病患搭配中醫的頭皮針針灸，針對百會、四神聰等頭部穴位針灸，刺激頭部，加強腦部血流循環也加速腦神經修復，另外也透過針灸手腳穴位，促進身體循環，加速手腳活動恢復。

復健科醫師何宇淳則強調，粘姓病患手術治療非常成功，留下的神經後遺症並不多，病人說話口齒不清的情形，已經完全復原，因還有肢體活動的動作障礙，目前進行平衡協調及眩暈復健，未來的功能復原可達到九成以上。