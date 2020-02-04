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苗市福氣 宸鼎捐酒精防疫

2020-02-04 00:08聯合報 記者范榮達／苗栗報導

苗栗市宸鼎生物科技公司捐贈苗栗市公所濃度75%的清潔消毒酒精，市長邱鎮軍（左二）...
苗栗市宸鼎生物科技公司捐贈苗栗市公所濃度75%的清潔消毒酒精，市長邱鎮軍（左二）、市代會主席邱炳光（右一）代表接受。 記者范榮達／攝影
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武漢肺炎來勢洶洶，全台唯一生產高濃度食用酒精的宸鼎生物科技公司，昨天捐給苗栗市公所大批濃度75%的清潔消毒用酒精，將分送到社區、學校，全市11所國中、國小6455名學生都將有1瓶100毫升手拿瓶消毒酒精防疫。

苗栗市公所昨天舉辦捐贈儀式，市長邱鎮軍特別提及大年初三時，因武漢肺炎疫情越來越嚴峻，與主任秘書邱宏宬討論如何因應，剛好宸鼎技術副總經理鍾羿橫聯絡如何善盡社會責任，雙方一拍即合。

宸鼎技術總監龍清勇表示，武漢肺炎疫情發生，董事長紀政孝指示全力配合需求生產，為了回饋苗栗市，暫停1天95%高濃度酒精生產，調整為75%濃度消毒酒精捐贈苗栗市公所。

全市國中、小學生 都將有100毫升手拿瓶消毒酒精

苗栗市公所獲贈1000瓶500毫升消毒酒精，將分贈社區、學校及幼兒園消毒，1萬瓶100毫升的手拿瓶清毒酒精，將分送到國中小學生各1瓶、市公所第一線工作人員及低收入戶等，邱鎮軍並表示，防疫刻不容緩，但卡在酒精容器生產趕不及，預計2月11日才會全部到位，如果要先領用，可向學校登記，屆時再領取。

宸鼎公司是利用進口二砂糖經過發酵、蒸餾、精餾，製出高濃度的食用酒精，成為全台唯一高濃度食用酒精生產線。

武漢肺炎疫情幼兒園

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