桃園客家季８日登場 布馬陣快閃機捷A21站宣傳

「2020桃園市客家季春來迎客共下來尞」活動將於2月8日（星期六）登場，今天晚間特別在桃園機場捷運A21站安排在地「客家布馬陣」結合舞蹈匯演進行快閃宣傳，為今年活動增添話題性。

中壢區公所主秘施永恭表示，今年桃園市政府針對「客家季」特別把機場捷運A21環北站佈置成客家主題車站，因此今天選在機捷環北站做快閃宣傳，並邀請中壢過嶺社區發展協會的布馬舞演出，展現別具風味的客家文化，並搭配各式舉牌道具來吸引路過民眾的目光，讓市民朋友不只近距離接觸客家文化，更能感受桃園市客家季的活力與魅力。

每年農曆正月20日是客家天穿日，也是客家人最重要的日子，今年特別將天穿日擴大為「2020桃園市客家季」活動，並於2月8日（星期六）上午9點半到11點半在中壢區仁海宮前廣場舉行一連串熱鬧演出，舞台節目不僅廣邀中壢各社區發展協會帶來精彩的客家舞蹈匯演，更特別邀請桃園在地氣質國樂團唐代舞樂坊、超萌小童星楊智皓以及辣妹國樂皇媂樂團，透過演出展現各具魅力的客家精神，為活動帶來視覺與聽覺的饗宴。