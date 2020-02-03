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桃園客家季８日登場 布馬陣快閃機捷A21站宣傳

2020-02-03 20:49聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

「2020桃園市客家季春來迎客共下來尞」活動將於2月8日（星期六）登場，今天晚間特別在桃園機場捷運A21站安排在地「客家布馬陣」結合舞蹈匯演進行快閃宣傳，為今年活動增添話題性。

中壢區公所主秘施永恭表示，今年桃園市政府針對「客家季」特別把機場捷運A21環北站佈置成客家主題車站，因此今天選在機捷環北站做快閃宣傳，並邀請中壢過嶺社區發展協會的布馬舞演出，展現別具風味的客家文化，並搭配各式舉牌道具來吸引路過民眾的目光，讓市民朋友不只近距離接觸客家文化，更能感受桃園市客家季的活力與魅力。

每年農曆正月20日是客家天穿日，也是客家人最重要的日子，今年特別將天穿日擴大為「2020桃園市客家季」活動，並於2月8日（星期六）上午9點半到11點半在中壢區仁海宮前廣場舉行一連串熱鬧演出，舞台節目不僅廣邀中壢各社區發展協會帶來精彩的客家舞蹈匯演，更特別邀請桃園在地氣質國樂團唐代舞樂坊、超萌小童星楊智皓以及辣妹國樂皇媂樂團，透過演出展現各具魅力的客家精神，為活動帶來視覺與聽覺的饗宴。

周邊也規劃了客家文創美食攤位、好客手作DIY、闖關遊戲拿好禮以及歡樂摸彩活動，液晶顯示器、氣炸鍋、吸塵器、除濕機等大獎大放送，此外更加碼邀請大師現場彩繪福氣燈籠供民眾免費索取，還有平安粥可以享用，讓大家有吃、有玩又有得拿。活動當日歡迎大家一起來感受多樣的客家文化魅力。活動詳情請上「2020桃園市客家季-中壢」臉書粉絲團（https://reurl.cc/drYga8）查詢。

2020桃園市客家季將於2月8日（星期六）登場，今天晚間特別在桃園機場捷運A21...
2020桃園市客家季將於2月8日（星期六）登場，今天晚間特別在桃園機場捷運A21站安排在地「客家布馬陣」結合舞蹈匯演進行快閃宣傳。記者高宇震／攝影
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2020桃園市客家季將於2月8日（星期六）登場，今天晚間特別在桃園機場捷運A21...
2020桃園市客家季將於2月8日（星期六）登場，今天晚間特別在桃園機場捷運A21站安排在地「客家布馬陣」結合舞蹈匯演進行快閃宣傳。記者高宇震／攝影
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機場捷運客家文化快閃

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