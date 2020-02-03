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竹市步行城市亮點計畫 打造長1.5公里寬6公尺人行道

2020-02-03 19:43聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市政府為改善東大路及舊城區人行環境並美化市容，向內政部爭取到核定總經費2億8,750萬元，並於今天舉行「新竹市步行城市亮點計畫」開工典禮，市長林智堅期許市府團隊，整併原先雜亂的天空纜線和指標系統，將打造總長1.5公里的自行車道與人行步道，人行步道更將由3公尺倍增為6公尺，創造舒適宜人的都市空間。

東大路及舊城區人行環境長期不佳，沿線連接許多市區主要幹道，周邊也設有多處重要機關和景點，通勤車流量眾多。但如今鋪面狀況差、既有公設及植栽占據人行道外側，且周邊住商私占人行道狀況亟需改善，因此市府將透過「新竹市步行城市亮點計畫」，改善行人安全並美化市容景觀。

副市長沈慧虹表示，經市府長期努力，爭取到內政部「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」核定經費計2億8750萬元，投入東大路及舊城區人行空間改造。

交通處表示，藉由號誌纜線地下化及減量整併方案統合指標系統，一併解決長期以來天空管線和標誌牌雜亂無章，影響通行的問題；因此將建構自行車道、連續型植栽帶，塑造綠意盎然的城市綠廊，完工後改善人行道及自行車道6588平方公尺，其中人行道總長1.5公里，寬度由3公尺增為6公尺，也將改善AC道路鋪面4萬1760平方公尺及綠美化面積5178平方公尺，以提升人行道安全、美觀及沿線道路行車舒適度。

竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。記者張雅婷／攝影
竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。記者張雅婷／攝影
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竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。記者張雅婷／攝影
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竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。圖／新竹市府提供
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竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。圖／新竹市府提供
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竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。記者張雅婷／攝影
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竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。圖／新竹市府提供
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竹市步行城市亮點計畫，打造長1.5公里、寬6公尺人行道。記者張雅婷／攝影
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