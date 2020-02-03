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武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

幼兒園開學 幼教補教業籲政府重視學生口罩難求問題

2020-02-03 19:38聯合報 記者鄭國樑／即時報導

私立、非營利幼兒園昨天開始上課，桃園市教育局今天發備用口罩給各幼兒園，但是限學童出現發燒咳嗽時配用，並通知家長帶回，如果家長短時間內買不到口罩，也可以提供備用口罩，但是都要登記以便教育局抽檢。

補習班和安親班就要自求多福，補教業寒假不打烊，桃園市朝揚文教機構副董事長李育林表示，已經要求20個分部每天3次全面消毒，進班的學生也要戴口罩、量額頭溫度，不少家長抱怨跑了好幾家便利商店還是買不到口罩，希望政府能針學生口罩需求，單獨劃出供給管道，以免防疫出現漏洞。

內壢非營利幼兒園有10班300名孩童，園長羅惠念表示，開學第一天約一半的小朋友到校，部分家長為孩子安排旅遊，也有的家長表示要再觀看接下來疫情是否擴大，因此決定延後孩子到幼兒園的時間。

羅惠念說，其實早在武漢肺炎前，幼兒園為了預防腸病毒、流感，已經請小朋友戴口罩，尤其是長假或平常例假日過後回來上課，周一、周二要特別注意，量溫度、酒精消毒等預防措施都少不了。

桃園市幼兒托育學會彭淑珍理事長說，學會會員的私幼幼童到校率約70%，雖然沒有強制小朋友全程戴口罩，但還是會小心，幼兒園過去都可以整箱訂兒童口罩，但是目前買不到了，全靠教育局提供的備用口罩因應，學會已經透過全國會請中央重視兒童口罩供給問題，不能因為需求量低於成人口罩，就衍生買不到兒童用的口罩，造成家長困擾。

內壢非營利幼兒園規定假日過後前幾天上課，小朋友在教室要戴口罩。圖／內壢非營利幼兒...
內壢非營利幼兒園規定假日過後前幾天上課，小朋友在教室要戴口罩。圖／內壢非營利幼兒園提供
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桃園市教育局昨天發給私幼、非營利幼兒園兒童用口罩備用。記者鄭國樑／攝影
桃園市教育局昨天發給私幼、非營利幼兒園兒童用口罩備用。記者鄭國樑／攝影
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補教機構學生上課全程戴口罩。記者鄭國樑／攝影
補教機構學生上課全程戴口罩。記者鄭國樑／攝影
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補教業貼出告示牌說明防疫規定。記者鄭國樑／攝影
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口罩幼兒園教育局

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